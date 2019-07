Un video gameplay mostra Control su PC con la tecnologia di ray tracing

eurogamer

(Di giovedì 4 luglio 2019) Prima dell'uscita diil mese prossimo, Dualshockers ha avuto la possibilità di provare il gioco per un lungo periodo di tempo. Fortunatamente, l'approfondita prova è stata registrata in un.La demo ci permette di conoscere meglio le meccaniche di gioco principali dioltre a esplorare il mondo. Se non avete visto molto del gioco fino ad ora, questodovrebbe darvi un'idea migliore di come sarà strutturato il titolo e di come il mondo è stato messo insieme. A differenza dei precedenti giochi di Remedy,non sarà completamente lineare e sarà invece un po' più aperto, permettendovi di attraversare il mondo per trovare segreti e intraprendere attività secondarie.Forse la cosa più notevole di questo filmato è che è stato giocato su PC con laray. Questa funzionalità, su PC, rende le immagini dei giochi ancora più impressionanti.avrà ...

Eurogamer_it : #Control in azione su PC con la tecnologia di ray tracing. - violetsmin : man i love jack so much, in questi giorni mi sono rimessa a guardare i suoi video mi era mancato skshj also sono… - zazoomnews : Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 si mostra in un nuovo video gameplay - #Vampire: #Masquerade #Bloodlines -