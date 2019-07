agi

(Di giovedì 4 luglio 2019) Sono 8 in totale lerimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave, a causa delche si è staccato ieri sera intorno alle 22,30 da un albero ed èbanchina del Tevere, all'altezza di Ponte Sisto, nel quartiere di Trastevere, dove sono in corso iniziative dell'estate romana. Tra i feriti due minori, trasportati in codice giallo al Bambino Gesù. In ospedale, sempre in codice giallo, anche la loro mamma. Insieme alla famiglia, allo stesso tavolo, c'erano anche due amiche rimaste illese. Al tavolo accanto altre due donne, tra cui una incinta: entrambe per lo spavento sono state trasportate all'ospedale Santo Spirito in codice verde. Sul posto, oltre al 118, i poliziotti del commissariato Monteverde e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.

GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Italia: Un ramo è caduto sulla movida del #Lungotevere e ha ferito 8 persone - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Un ramo è caduto sulla movida del #Lungotevere e ha ferito 8 persone - VirnaBalanzin : RT @Agenzia_Italia: Un ramo è caduto sulla movida del #Lungotevere e ha ferito 8 persone -