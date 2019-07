Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 17 | 10

Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano riunione il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Roma grande attesa per il primo incontro della sua visita quello con il papa in Vaticano sarà il terzo tra il capo del Cremlino e Francesco in un’intervista Udine parla di rapporti collaudati con l’Italia annuncia di essere pronto a riavviare il dialogo su un’ampia agenda strategica con gli ...

Scuola - precariato e assunzioni 2019/20 docenti e ATA Ultime Notizie : nuova interrogazione al ministro Bussetti : L’onorevole Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un post su Facebook all’interno del quale ha reso noto il testo dell’interrogazione presentata al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. L’esponente del partito pentastellato sta spingendo affinché si proceda all’assegnazione della metà dei posti liberati dall’accoglimento delle domande per Quota 100 al personale ATA e al personale docente per ...

Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da evitare in studio nuovo appuntamento con l’informazione Roma blindata per la visita del presidente russo Vladimir Putin atterrato a Fiumicino poco dopo le 13 tanti gli appuntamenti in programma Papa Francesco in Vaticano Mattarella al Quirinale conta Palazzo Chigi Di Maio Salvini a Villa Madama poi un incontro privato con Silvio Berlusconi suo amico di vecchia ...

Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale con Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio e politica continuano a viaggiare a braccetto c’è anche un versante legata allo scambio di voti nell’inchiesta della dda Milanese che ha portato a 34 arresti e che vede al centro dell’indagine il business legato ai parcheggi nell’area dell’aeroporto Malpensa in particolare da quanto emerge L’associazione mafiosa ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Liverpool su Koulibaly - James Rodriguez.. - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: Ultime notizie giovedì 4 luglio 2019. Bivio per Insigne e affaire James: ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Idea Fekir - valigia pronta per Marcano - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS: Ultime notizie giovedì 4 luglio. E' Mancini il dopo Manolas: ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative di mercato.

Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio 1 Roma blindata attende oggi il presidente Vladimir Putin e tanti gli appuntamenti in programma Putin ha visto Papa Francesco in Vaticano Mattarella Quirinale conta Palazzo Chigi di Salvini a Villa Madama poi mi incontro privato con Silvio Berlusconi suo amico vecchia data il rilancio dei dialoghi Italia Russia sarà al centro del vertice col premier fanno ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. 'ndrangheta a Malpensa : 34 arresti - 4 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. 'ndrangheta a Malpensa, le forze dell'ordine hanno arrestato 34 persone: ecco i dettagli, 4 luglio 2019,

Calciomercato Milan news/ Stallo per Gigio Donnarumma - Ultime Notizie - : Calciomercato Milan news: Ultime notizie giovedì 4 luglio 2019. Nastasic il nome nuovo, Stallo per Donnarumma: voci e indiscrezioni sulle trattative.

Calciomercato Napoli News/ Bivio Insigne : resta o va via? - Ultime Notizie - : Calciomercato Napoli News: Ultime notizie giovedì 4 luglio 2019. Icardi possibile sorpresa? Ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative di mercato.

Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in su Ndrangheta politiche e gestione di attività commerciali a Torino all’aeroporto di Malpensa sono gli elementi per indagine coordinata dalla direzione Distrettuale Antimafia di Milano e condotta dai carabinieri del comando provinciale del Capoluogo Lombardo che dalle prime luci dell’alba stanno eseguendo un’ordinanza di custodia ...

Scuola - precariato docenti Ultime Notizie : ‘Ministro Bussetti - i conti non tornano’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, esulta per le quasi 60mila cattedre chieste al Mef per le nuove assunzioni docenti per l’anno scolastico 2019/2020: per l’esattezza saranno 58.627 i nuovi posti di cui 14.552 destinati al sostegno. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere annuncia l’obiettivo del Miur, quello di ‘avere tutti gli insegnanti in classe dal primo giorno di Scuola. Siamo convinti sia ...

Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio La Commissione Europea non apre la procedura di infrazione per debito contro l’Italia Grazie alla correzione il bilancio varata dal governo molto Vi si parla di misure sufficienti Roma si spegne l’adesione al patto di stabilità Anche nel 2020 partenza stabile sui mini raggiunti ieri per lo spread tra Btp e Bund è che segna 196 punti ...

Calciomercato Roma news/ No al ritorno di Strootman - Bartra lontano - Ultime Notizie - : Calciomercato Roma news: Ultime notizie giovedì 4 luglio. E' Mancini il dopo Manolas: ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative di mercato.