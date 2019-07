Ufficiale il ritorno di Buffon alla Juventus | sono felicissimo

Juventus - Ufficiale il ritorno di Buffon : le cifre : Buffon Juventus – Gianluigi Buffon approda nuovamente alla Juventus. Il portiere, ormai ex Paris Saint-Germain, torna a vestire i panni bianconeri dopo un anno trascorso a Parigi. Una seconda avventura difficilmente pronosticabile solo qualche tempo fa, che riporta Buffon a Torino con un contratto annuale. «Dopo un anno di lontananza da Torino – si legge […] L'articolo Juventus, ufficiale il ritorno di Buffon: le cifre è stato ...

Calciomercato Juventus – Ufficiale il ritorno di Higuain : se Sarri non riuscirà a farlo rinascere sarà addio : Gonzalo Higuain torna ufficialmente alla Juventus, l’annuncio arriva dal Chelsea tramite un comunicato Ufficiale. Se Sarri, suo mentore, non riuscirà a farlo ‘rinascere’, ci sarà l’addio definitivo Tramite un comunicato Ufficiale apparso sul sito del Chelsea, è stato confermato il ritorno di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il centravanti argentino a Londra ha totalizzato 18 presenze segnando 5 gol, senza mai ...

Formula 1 – Ritorno agli pneumatici 2018? Riunione in Austria : ecco la decisione Ufficiale : Si torna ai vecchi pneumatici? L’esito della Riunione tenutasi questa mattina in Austria Nelle ultime ore in Austria si è tanto parlato della possibilità di reintrodurre gli pneumatici Pirelli 2018. In particolar modo la Ferrari ha appoggiato pienamente questa proposta, insieme ad altri team, mentre la Mercedes si è subito detta contraria a questa idea. Ferrari e Red Bull, insieme ai loro team partner Alfa Romeo, Haas e Toro Rosso ...

Il video trailer Ufficiale di Veronica Mars 4 : il ritorno a Neptune per indagare su crimini e lotta di classe : Il video del trailer ufficiale di Veronica Mars 4 regala un primo sguardo sul revival che Hulu diffonderà dal 26 luglio. La nuova stagione vede Veronica Mars tornare nella città di Neptune dopo essere stata via per anni: la ritroviamo mentre lavora come detective privato al fianco di suo padre Keith (Enrico Colantoni) nel periodo in cui una serie di attentati e crimini mettono in pericolo la stagione delle vacanze di primavera e le vite dei ...

Udinese - Ufficiale l’addio di Daniele Pradé : per l’ex ds bianconero si profila un ritorno alla Fiorentina : Il club bianconero ha ufficializzato l’addio di Pradè, dandogli di fatto il via libera ad accettare la proposta della Fiorentina Daniele Pradè lascia ufficialmente l’Udinese, il club bianconero infatti ha pubblicato sul proprio sito una nota con cui comunica la separazione con il dirigente romano. Questo il contenuto del comunicato: “Udinese Calcio e Daniele Pradè comunicano di aver deciso di comune accordo di non ...

Rafinha - il suo ritorno in patria al Flamengo è Ufficiale : Rafinha ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza col Bayern Monaco. Dopo gli ultimi otto anni passati con i campioni di Germania ha deciso che fosse il momento giusto per tornare a chiudere la sua avventura in patria.Calciomercato estero, Sudamerica, Rafinha, Flamengo / Alla tenera età di 34 anni, che compirà a settembre, ha accettato la corte del Flamengo che da tempo gli aveva messo gli occhi addosso. Il Mengao sta allestendo ...

Volley - Ufficiale : Andrea Giani allenerà Modena! Il grande ritorno sulla panchina dei Canarini - Zaytsev rimane? : Andrea Giani è il nuovo allenatore di Modena Volley, l’annuncio UFFICIALE è stato dato in mattinata dalla stessa società che si affiderà così al 49enne campano per la prossima stagione. Uno dei simboli della Generazione dei Fenomeni, tre volte Campione del Mondo e tre volte medagliato alle Olimpiadi, ha sposato la causa dei Canarini che aveva già allenato nel 2007-2008 quando conquistò la Challenge Cup (il terzo torneo europeo per ...

Formula 1 - Ufficiale il ritorno in calendario del Gp d’Olanda : nel 2020 si correrà a Zandvoort : Già a partire dal prossimo anno, la pista di Zandvoor ospiterà il Gran Premio d’Olanda che manca in calendario dal 1985 La Formula 1 torna in Olanda dopo 35 anni, nel 2020 infatti ci sarà in calendario un Gran Premio sulla pista di Zandvoort. L’accordo è stato raggiunto tra la Formula 1 e gli organizzatori della gara olandese, rappresentati da un consorzio formato da SportVibes, TIG Sports e il Circuito di ...