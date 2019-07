Ue | Senaldi vs Fusani | “Sassoli? Telegiornalista era e speaker rimane Carica

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) Battibecco vivace a L’Aria che Tira (La7) tra il direttore responsabile di Libero, Pietro, e la giornalista Claudiasul neo-presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ex giornalista del Tg1, europarlamentare del Pd e membro dell’Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici (S&D). Sassoli eletto presidente Parlamento Ue, alla notizia Pd e sinistre esultano alla Camera. Indifferenza destre e M5sosserva: “Non mi ha stupito il disappunto di Salvini sull’elezione di Sassoli. E’ una, però, che io non enfatizzerei più di tanto. Si tratta di unaformale, che prima aveva Antonio Tajani e non ce ne siamo accorti. Sassoli è uno, une continua a fare questo lavoro nel Parlamento Europeo. Non mi sembra, ...

