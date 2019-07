U&D | Andrea Zelletta e Natalia un mese dopo la scelta | ' Lo vedo come padre dei miei

U&D - Andrea Damante fotografato e avvistato più volte con Sara Croce - si ipotizza un flirt : Andrea Damante è finito nelle ultime settimane al centro dell'attenzione. Il ragazzo è stato lasciato da Giulia De Lellis, conosciuta all'interno del programma televisivo Uomini e Donne. I due, dopo essersi lasciati parecchio tempo fa per via di un tradimento di lui, avevano provato a ricostruire la loro relazione, fino a quando la bella influencer non ha conosciuto Andrea Iannone ed ha deciso di lasciare il 'Dama'. Negli ultimi giorni all'uomo ...

U&D - presunto flirt per Andrea Damante : Aurora Frattari potrebbe essere la nuova fiamma : Andrea Damante sembra abbia archiviato la relazione finita male con Giulia De Lellis. L'ex tronista di Uomini e Donne è stato avvistato in dolce compagnia con una famosa blogger. In una recente intervista, il Dama era apparso piuttosto amareggiato per la fine della relazione con la De Lellis. A tal proposito il giovane veronese aveva dichiarato: "Soffro molto per Giulia, ma provo a ricominciare. La vita va avanti, questa volta so di non aver ...

U&D - Andrea Cerioli e Arianna stanno ancora insieme e su Instagram pubblicano nuove foto : Erano giorni che Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione non pubblicavano foto romantiche sui rispettivi profili Instagram e che non comparivano pubblicamente insieme. Questo "silenzio" aveva fatto sospettare agli utenti del web che tra i due potesse esserci in corso una crisi di coppia. Le voci su una probabile rottura erano state ulteriormente alimentate da altre presunte prove: i due innamorati avevano smesso di postare scatti insieme e non si ...

U&D - Andrea Zelletta piange la scomparsa della nonna sui social : 'Ciao nonnina' : In queste ore l'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Zelletta, è stato colpito da un grave lutto. È venuta a mancare sua nonna. A dare la notizia è stato proprio lui attraverso le pagine social. La triste notizia è arrivata improvvisamente. Infatti fino a qualche ore fa, il giovane postava sulle sue pagine social foto e video assieme alla sua fidanzata, Natalia Paragoni. Andrea era molto affezionato alla nonna, anche perché il ragazzo è molto ...

U&D - aria di crisi tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione : C’è aria di crisi tra Andrea Cerioli e arianna Cirrincione. I tanti followers che ogni giorno li seguono sui loro profili Instagram lo sanno bene, perché da diversi giorni i due concorrenti dell’ultima edizione di Uomini e Donne non condividono più dirette, storie o semplicemente foto che li ritraggano insieme. La coppia è tra le più amate dell’ultima del programma grazie alla scelta dell’ex tronista di non aspettare il tanto agognato weekend in ...

U&D : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si fanno un tatuaggio insieme : La stagione 2018/2019 di Uomini e Donne è terminata e mentre il web impazza per capire chi saranno i tronisti nella prossima stagione e quali corteggiatori avremo già conosciuto nel piccolo schermo, le coppie uscite da questo programma si stanno dedicando ad una conoscenza più approfondita e, per la prima volta, trascorreranno l’estate insieme.Stiamo parl ando di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Teresa Langella e Andrea Del Corso; Lorenzo ...

U&D - Andrea Damante su Giulia De Lellis : 'Lei mi ha lasciato - soffro molto' : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono sicuramente una delle ex coppie più amate del programma televisivo Uomini e Donne. I due, dopo un riavvicinamento momentaneo, si sono definitivamente lasciati. Da qualche giorno infatti, diversi settimanali hanno ufficializzato il flirt in corso della De Lellis con il pilota Andrea Iannone. I due sono stati più volte paparazzati insieme dai giornalisti, anche se lei ha rivelato di non essere al momento ...

U&D - Andrea sceglie la preferita del nonno : Natalia : Andrea Zelletta ha terminato il suo percorso sul Trono Classico di Uomini e Donne. La scelta del tronista tarantino è stata Natalia Paragoni. Fino alla fine Andrea ha mostrato una certa indecisione tra le due corteggiatrici. Il bel tarantino oggi, durante la messa in onda della sua scelta è apparso piuttosto emozionato. In Villa il ragazzo ha confessato di aver vissuto delle emozioni davvero importanti....Continua a leggere

U&D - dopo il 'no' di Andrea - Klaudia in lacrime commuove tutti : 'Qui sono cresciuta' : Nella puntata odierna di Uomini e donne abbiamo visto che Andrea Zelletta ha scelto Natalia Paragoni, mentre Klaudia Poznanska si è ritrovata a dover incassare il 'no' del tronista. dopo un percorso durato tre mesi, la giovane romana è riuscita ad entrare nel cuore dei telespettatori e del pubblico di Maria di Filippi, tanto che le parole utilizzate dalla corteggiatrice prima di abbandonare lo studio, hanno commosso tutti, compreso Andrea, il ...

U&D - Giulia De Lellis silenziosa in puntata - poi pizzica 'Andrea' sul nome : Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne era ospite anche Giulia De Lellis. La ragazza ha presenziato alla scelta di Andrea Zelletta. Durante tutta la diretta, però, l'ex corteggiatrice del talk show di Maria De Filippi è apparsa alquanto strana e silenziosa. Dopo aver fatto il suo ingresso trionfale in abito bianco e con un'abbronzatura da far invidia, la ragazza si è accomodata al posto degli opinionisti ed ha osservato quanto stesse ...

U&D : Andrea Zelletta e Natalia sono una nuova coppia - Klaudia va via piangendo : Dopo Angela Nasti e Alessio Campoli, a Uomini e Donne si è appena formata un'altra coppia: stiamo parlando di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Il tronista pugliese ha scelto la bionda corteggiatrice al termine della seconda puntata in diretta del dating-show: Klaudia Poznanska ha pianto a dirotto dopo aver saputo di non essere la prescelta. Ospite in studio, questo pomeriggio, una bellissima Giulia De Lellis. Andrea piange nel dire 'no' a ...