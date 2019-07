Uan di Bim bum bam nel lancio su Facebook della terza stagione di Stranger Things

BIMBO LEGATO COME UN CANE/ Dal padre : qUando la paura della libertà ci fa schiavi : In Ucraina un padre teneva il figlio incatenato. La crudeltà di un proposito educativo che nega totalmente l'alterità e la libertà dell'altro

QUando il salvataggio è da supereroi : il bimbo scivola in piscina ma la prontezza del padre è straordinaria : Il video arriva da Palm beach in Florida. Le telecamere di sicurezza della villa hanno immortalato lo spettacolare tuffo di un papà, Albert Passavanti, per salvare il figlio caduto in piscina. Il bimbo, infatti, era scivolato in acqua nel tentativo di recuperare un pallone. Il padre, con una notevole protezza di riflessi, si è accorto in pochi istanti di cosa stava succedendo e si è letteralmente lanciato al di là della rete, tuffandosi in ...

QUando Bonolis nel 1984 incoraggiò una bimba discriminata perché giocava a calcio : Le prestazioni delle azzurre ai mondiali di calcio femminile stanno appassionando i telespettatori, ma gli stereotipi di genere sono duri a morire. Sui social, durante le partite, si leggono spesso commenti sessisti, di chi vorrebbe questo sport ad appannaggio degli uomini. La questione non è nuova e nel 1984, Paolo Bonolis - all’epoca alla guida del programma per ragazzi Bim bum bam - si ritrovò a rispondere al ...

Nata la bimba più piccola al mondo - pesa qUanto una mela : È Nata in California la bimba prematura più piccola al mondo: è riuscita a sopravvivere e adesso sta bene ed è torNata a casa, ha reso loto lo Sharp Mary Birch Hospital for Women and Newborns. Saybie è Nata a dicembre 2018, dopo appena 23 settimane di gravidanza e 3 giorni, e alla nascita pesava soltanto 245 grammi, meno di un panetto di burro e più o meno come una mela grande. A metà maggio, dopo cinque mesi passati in terapia intensiva, ha ...

Bolletta gas : bimestrale - trimestrale o quadrimestrale. Ecco qUando arriva : Bolletta gas: bimestrale, trimestrale o quadrimestrale. Ecco quando arriva E’ importante sapere qual è attualmente la tempistica dell’invio della Bolletta gas, da parte della società fornitrice: infatti, pagare senza ritardi quanto richiesto consente di evitare spiacevoli inconvenienti come la sospensione del servizio e la spesa degli interessi di mora. Vediamo di seguito, più nel dettaglio, quando arriva una Bolletta del gas. ...