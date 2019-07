Tuffi | Universiadi 2019 | il bronzo di Gabriele Auber dal metro | buoni piazzamenti per

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI/ Risultati live 4 luglio : oro Messico nei Tuffi! Programma : Risultati UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: il Programma delle gare di oggi 4 luglio 2019, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

Tuffi - Universiadi 2019 : Gabriele Auber regala la prima medaglia all’Italia - bronzo da 1 metro : Gabriele Auber ha conquistato la prima medaglia dell’Italia alle Universiadi 2019 che si stanno disputando a Napoli. Il tuffatore si è messo al collo una bellissima medaglia di bronzo nel trampolino 1 metro totalizzando 356.20 punti. Il 25enne triestino, già presente agli ultimi Mondiali, è salito nuovamente sul podio della kermesse riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo visto che a Taipei 2017 era stato terzo nel ...

Universiadi - il primo oro è cinese : Shoulin Song trionfa nei Tuffi 1 metro : La Cina alla conquista delle Universiadi 2019. Nella piscina della Mostra d'Oltremare, Shoulin Song mette al collo la prima medaglia d'oro nei tuffi con il punteggio di 258.35, subito...

Tuffi - Universiadi 2019 : Laura Bilotta fuori dalla finale da un metro di un soffio - Cosoli ed Auber bene dai tre metri : Un day-2 un po’ amaro per i Tuffi italiani, valido per l’edizione 2019 delle Universiadi a Napoli. Laura Bilotta, infatti, dopo aver ottenuto l’ottavo punteggio nel corso delle eliminatorie mattutine, ha sfiorato la qualificazione all’atto conclusivo dal metro. L’azzurra, presente in una delle due semifinali, aveva la necessità di centrare le prime tre posizioni per essere parte del gioco. Purtroppo un errore ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Bene Bilotta - Cosoli ed Auber nei Tuffi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 tuffi – Laura Bilotta in finale nel metro femminile. Vince la semifinale la messicana Hernandex Monzon davanti alla statunitense Lenz e alla canadese Vallee. Sewsta l’azzurra con 218.40 15.35 tuffi – Quinto posto di Laura Bilotta nella prima semifinale del metro femminle con 218.40. Finale molto complicata per l’azzurra. Guida per ora la canadese Vallee con ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Bene Cosoli ed Auber nei Tuffi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 BASKET – Tra pochi minuti inizieranno quattro gare del girone di qualificazione del torneo femminile: Cina Tiapei-Slovacchia, Finlandia-Australia, Repubblica Ceca-Ungheria, Romania-Russia 12.46 tuffi – Le italiane impegnate in questa prima fase sono Flavia Pallotta e Laura Bilotta. 12.38 tuffi – A breve inizieranno le eliminatorie del trampolino da 1 metro ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Attesa per la Cerimonia d’Apertura - spazio a Tuffi e basket : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Universiadi 2019, oggi mercoledì 3 luglio si apre ufficialmente la kermesse riservata agli studenti di tutti gli Atenei del Mondo. Grande spettacolo a Napoli per una prima giornata effettiva che non assegna medaglie ma che si preannuncia estremamente avvincente e appassionante. L’Attesa ...