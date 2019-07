Truffati banche | Tria firma per istituire la commissione che autorizzerà i rimborsi dei

Truffati banche - c’è il decreto sui rimborsi : ecco chi ne ha diritto e come chiedere l’indennizzo : Dopo mesi di attesa e di dibattiti tra rappresentanti della maggioranza e del governo e associazioni di risparmiatori, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno il decreto del ministro dell’Economia del 10 maggio 2019 che stabilisce le modalità di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) che stabilisce le modalità per l’erogazione degli indennizzi a favore dei 300mila piccoli investitori rimasti danneggiati dai ...

Rimborsi ai Truffati dalle banche - Tria firma il decreto : come funzioneranno : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha firmato il decreto che dà il via libera ai Rimborsi per i risparmiatori truffati dalle banche. Sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro in un fondo di indennizzo, ma i tempi di attesa potrebbero essere ancora lunghi. Bisognerà attendere la nomina di una commissione tecnica da parte del Mef e l'apertura del portale online della Consap.Continua a leggere