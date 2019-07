Tria | Anche nella Legge di Bilancio 2020 minima correzione strutturale

AusTria : la Ferrari accetta la decisione FIA anche se non la ritiene giusta : La Ferrari archivia il GP d’Austria con il secondo e il quarto posto di Charles Leclerc e Sebastian Vettel al termine di una gara bella e combattuta dal primo all’ultimo dei 71 giri. Al via Charles è scattato perfettamente dalla pole mantenendo la prima posizione e allungando su Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Avvio perfetto […] L'articolo Austria: la Ferrari accetta la decisione FIA anche se non la ritiene giusta sembra essere il ...

Governo - rinviato anche l’assestamento di bilancio. Tria al G20 di Osaka per chiudere la trattativa con l’Ue : Un Consiglio dei ministri svuotato, dove alla fine saranno discussi prevalentemente i provvedimenti in scadenza e il decreto del ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, che era atteso già la scorsa settimana. La riunione che doveva dare il via alla risposta italiana contro le evidenze sollevate da Bruxelles per evitare la procedura d’infrazione si trasforma in un nulla di fatto: il ddl di assestamento di bilancio non sarà al tavolo ...

LIVE Serbia-AusTria 0-1 Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : i “bianco-rossi” spingono anche nel secondo tempo - slavi in grande difficoltà! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71′ CHE OCCASIONE PER RADONJC, CHE SPEDISCE UN ASSIST PERFETTO DI PANTIC ALTO SOPRA LA TRAVERSA!!!! 69′ Corner per gli slavi, che cercano la reazione disperata. 69′ L’Austria si sta dimostrando più squadra. 67′ Tenta la magia in area di rigore Wolf, ma la difesa serba si fa trovare pronta. 66′ Cacio di punizione pericoloso per gli austriaci! 65′ ...

Terremoto in Friuli : all'alba nuova scossa avvertita anche in AusTria - nessun ferito : Il Friuli Venezia Giulia continua a tremare. Dopo le scosse registrate ieri, questa mattina all'alba, c'è stato un nuovo Terremoto di magnitudine 3,5 gradi della scala Richter. Non vi sarebbero danni a persone ed a edifici, ma la paura è forte: proprio queste zone, nel 1976, furono colpite dal terribile sisma del 1976. La scossa avvertita anche in Austria E' stato un risveglio brusco e difficile per la provincia di Udine. Questa mattina alle 6 e ...

Terremoto Friuli - scossa magnitudo 3.5 all'alba : avvertita anche in AusTria : Terremoto in Friuli, nuova scossa all'alba sulle Alpi Carniche. L'istituto nazionale di vulcanologia (Ingv) ha rilevato un sisma di magnitudo 3.5 con...

PediaTria : l'esperto - 'anche i bimbi rischiano il cancro alla pelle' : Al Mondiale di dermatologia di Milano Sandipan Dhar (India) spiega chi ha più probabilità di ammalarsi

Tria : "Procedura d’infrazione da evitare - farebbe male all’Italia ma anche all’UE" : La procedura d'infrazione europea a carico dell’Italia per deficit eccessivo e violazione delle regole sul debito va "evitata in tutti i modi" ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo cui un tale scenario "farebbe sicuramente male all'Italia ma può fare male all'Europa". Secondo il titolare del Mef "dobbiamo arrivare assolutamente a un compromesso, con una trattativa e un dialogo costruttivo" perché questo va "nell'interesse ...

Arti Grafiche Boccia - anche il presidente di ConfindusTria manda i dipendenti in cassintegrazione : 3 mesi fino a settembre : Tre mesi di cassa integrazione ordinaria. Dal 3 giugno al 1° settembre 2019. anche la Arti Grafiche Boccia, l’azienda del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, è costretta a far ricorso agli ammortizzatori sociali. L’accordo, firmato alla metà di maggio con le sezioni territoriali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom, Cisal e Ugl Grafici, prevede che la “cigo” riguardi un picco massimo di 50 sui 180 dipendenti per far ...

Minibot - anche Di Battista contro Tria : “Sono nel contratto. Lui a chi risponde?” : anche Alessandro Di Battista si unisce ai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio contro la decisione del ministro dell’Economia Giovanni Tria di bocciare i Minibot, cioè i Buoni del Tesoro di piccolo taglio proposti dalla Lega per saldare i debiti arretrati della pubblica amministrazione. L’ex deputato del M5s, su Facebook, scrive: “È evidente che le imprese (a cominciare dalle piccole e medie imprese) che vantano crediti ...

Germania - produzione indusTriale va peggio del previsto : ad aprile -1 - 9. Anche il Pil rallenta : per il 2019 previsto lo 0 - 6 : La Germania si risveglia raggelata dai dati sulla produzione industriale di aprile. Il calo è più ampio di quanto previsto dagli analisti: -1,9 per cento rispetto a marzo, mentre sull’anno la diminuzione è dell’1,8%. Gli esperti prevedevano un calo congiunturale pari a -0,5 per cento. Le notizie non sono buone nemmeno sul Pil perché le stime di crescita sono state tagliate dalla Bundesbank allo 0,6 per cento nel 2019 contro l’1,6 ...

Venezia - anche l'indusTria delle crociere chiede di spostare le Grandi Navi : Tutti d'accordo, via le Grandi Navi dal canale della Giudecca, ma quale soluzione? Il trasloco a Marghera porta con sé...

M5s : "Ok a flat tax in deficit - anche da Tria" Conte frena : "Ancora non c'è un progetto" : Fonti del Movimento aprono alle proposte di Salvini: "Ben venga il regime fiscale al 15% per i redditi fino ai 65mila euro". Il premier: "Il progetto ancora non c'è"

Motori – Fusione FCA-Renault - dopo Salvini e Borghi - anche Tria dice la sua : Fusione FCA-Renault anche il Ministro dell’Economia Giovanni Tria dice la sua sull’ipotetica partecipazione Statale nell’accordo Durante un evento di incontro, sul palco del Festival dell’economia che si sta svolgendo in questi giorni a Trento, il Ministro dell’Economia Giovanni Tria risponde con un secco “Non ne vedo il motivo” , a chi chiede se sarebbe favorevole ad acquistare azioni per ...

SPY FINANZA/ AusTriagate - la mossa della Merkel da copiare anche in Italia : Attenzione agli equilibri che potrebbero nascere dopo il voto di domenica. Specialmente dopo quel che è successo in Austria