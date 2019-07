Trentino | il ritiro di Dimaro inizia senza big Ci sono quattro giovani e tre esuberi I

forzazzurri

(Di giovedì 4 luglio 2019)dicialcuni aggiornamenti sui calciatori che si raduneranno inall’Hotel Rosatti. Mancheranno i big, più precisamente i giocatori impegnati con le nazionali (Meret, Fabian, Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina). I loro rientriprevisti per periodi più lontani. Gli ultimi due dopo il 20, mentre Insigne e Mertens intorno al 18. Arriveranno calciatori come Roberto Inglese, Tonelli, Vinicius, chein uscita e che quindi lascerebberouna volta accettata un’offerta decisiva. Ci saranno anche 4calciatori, provenienti dalla Primavera del Napoli o di ritorno dai prestiti. Altrisaranno Tutino, Palmieri, Contini e Gaetano. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Leggi anche Albiol saluta Napoli: “I tifosi mi hanno fatto sentire a casa, porterò tutti nel cuore! Sei anni incredibili! Tornerò per festeggiare lo ...

