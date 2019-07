Trend Micro | 182 app Android infettate da adware scoperte su Play Store e non solo

laragnatelanews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Si è parlato molto spesso di sicurezza sulla piattaforma mobilee delle minacce che sempre più spesso prendono di mira quello che continua ad essere il sistema operativo mobile più popolare e diffuso a livello globale. I sistemi di sicurezza adottati da Google per limitare la diffusione di software potenzialmente dannosi attraverso il negozio virtualedovrebbe garantire un livello di sicurezza in grado di impedire che si diffondano potenziali minacce per la sicurezza degli utenti. Ma come segnalato in diverse occasioni, può accadere che cyber-criminali riescano a trovare il modo di aggirare questi strumenti di controllo, riuscendo a diffondere applicazioni infette che possono prendere di mira gli utenti. E’ di questi giorni la conferma, da parte dell’azienda, di un nuovo episodio del genere che ha coinvolto un totale di 182 app che, ...

