Tre famiglie di Genova chiedono il risarcimento danni per l' esplosione del ponte Morandi

Maltempo - allarme Coldiretti : “Danni ingenti al Nord - ol Tre un milione di famiglie a rischio alluvione” : Sono 1,2 milioni le famiglie a rischio alluvione in Emilia Romagna che si classifica come la regione con la maggiore pericolosità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ispra divulgata in occasione dell’allerta rossa per rischio esondazioni e frane sulla pianura centrale dell’Emilia Romagna. Una emergenza che – sottolinea la Coldiretti – ha già provocato, per la pioggia intensa e le esondazioni, ...

La Lega presenta pacchetti per le famiglie. Il M5S : “La Lega copia le nosTre idee” : Decreto Crescita la Lega pronta a presentare dei pacchetti per aiutare le famiglie. Il M5S accusa il carroccio di copiare le idee Aumento del bonus bebè (da 80 a 110 euro al mese per un anno) e detrazione al 19 per cento delle spese per i prodotti della prima infanzia, dal latte ai pannolini, fino a un tetto di 1.800 … Continue reading La Lega presenta pacchetti per le famiglie. Il M5S: “La Lega copia le nostre idee” at ...