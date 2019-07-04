Traffico Roma del 04-07-2019 ore 18 | 30

Corriere : Roma, 14° bus a fuoco nel traffico Paura a Colli Aniene all’ora di cena - Roma : Visita presidente russo #Putin. Fino alle ore 7 di domani, 5 luglio, in vigore a #Roma una green zone con chiusure… - ManuPalo67 : #traffico #Roma: via di Monte Verde 142, possibili difficoltà di circolazione causa #incidente. -
Traffico Roma del 04-07-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA AURELIA PER INCIDENTE RALLENTAMENTI TRA VIA DI BRAVA E VIA DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE CENTRO INCIDENTE ANCHE IN CENTRO SUL LUNGOTEVERE DEI TEBALDI SI PREOCEDE A RILENTO IN DIREZIONE FLAMINIO. ALTRO INCIDENTE SU CORSO D’ITALIA AL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI, RALLENTAMENTI VERSO LA ...
Traffico Roma del 04-07-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA AURELIA PER INCIDENTE RALLENTAMENTI TRA VIA DI BRAVA E VIA DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE CENTRO INCIDENTE ANCHE IN CENTRO SUL LUNGOTEVERE DEI TEBALDI SI PREOCEDE A RILENTO IN DIREZIONE FLAMINIO. ALTRO INCIDENTE SU CORSO D’ITALIA AL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI, RALLENTAMENTI VERSO LA ...
Traffico Roma del 04-07-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE CON RALLENTAMENTI AL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI VERSO VIA CASTRO PRETORIO DUE INCIDENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA CAPITAN BAVASTRO E POI ALL’INCROCIO CON VIALE DELL’OCEANO PACIFICO SU VIA AURELIA RALLENTAMNTI PER Traffico INTENSO TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA ...
Traffico Roma del 04-07-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE CON RALLENTAMENTI AL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI VERSO VIA CASTRO PRETORIO DUE INCIDENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA CAPITAN BAVASTRO E POI ALL’INCROCIO CON VIALE DELL’OCEANO PACIFICO SU VIA AURELIA RALLENTAMNTI PER Traffico INTENSO TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA ...
Traffico Roma del 04-07-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE CON RALLENTAMENTI AL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI VERSO VIA CASTRO PRETORIO DUE INCIDENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA CAPITAN BAVASTRO E POI ALL’INCROCIO CON VIALE DELL’OCEANO PACIFICO SU VIA AURELIA RALLENTAMNTI PER Traffico INTENSO TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA ...
Traffico Roma del 04-07-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma giovedì 4 luglio 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPLAI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. QUALCHE PROBLEMA PE RINCIDENTE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA AURELIA DOVE CI SONO CODE DA VIA AURELIA ANTICA A VIA GREGORIO XI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI POI SULLA TANENZIALE ...
Traffico Roma del 04-07-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma giovedì 4 luglio 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPLAI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. QUALCHE PROBLEMA PE RINCIDENTE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA AURELIA DOVE CI SONO CODE DA VIA AURELIA ANTICA A VIA GREGORIO XI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI POI SULLA TANENZIALE ...
Traffico Roma del 04-07-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 11:20 MAXMAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE RIMANE CHIUSA AL Traffico VIA DELLA MAGLIANA TRA VIA DEL TRULLO E VIA GENEROSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI . CI SONO DEVIAZIONI SUL POSTO. PERMANGONO POI I RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PINETA SACCHETTI TRA VIA ...
Traffico Roma del 04-07-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 11:20 MAXMAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE RIMANE CHIUSA AL Traffico VIA DELLA MAGLIANA TRA VIA DEL TRULLO E VIA GENEROSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI . CI SONO DEVIAZIONI SUL POSTO. PERMANGONO POI I RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PINETA SACCHETTI TRA VIA ...
Traffico Roma del 04-07-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 09:20 MAXMAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO , STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA DA VIA GREGORIO XI A PIAZZA IRNERIO. TRAFFICATA LA VIA TIBURTINA CON ...
Traffico Roma del 04-07-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 09:20 MAXMAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO , STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA DA VIA GREGORIO XI A PIAZZA IRNERIO. TRAFFICATA LA VIA TIBURTINA CON ...
Traffico Roma del 04-07-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 09:20 MAXMAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO , STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA DA VIA GREGORIO XI A PIAZZA IRNERIO. TRAFFICATA LA VIA TIBURTINA CON ...
Traffico Roma del 04-07-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 08:20 MAXMAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO , STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA DA VIA GREGORIO XI A PIAZZA IRNERIO. TRAFFICATA LA VIA TIBURTINA CON RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO A TOR CERVARA A Roma EST SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ...
Traffico Roma del 04-07-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 08:20 MAXMAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO , STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA DA VIA GREGORIO XI A PIAZZA IRNERIO. TRAFFICATA LA VIA TIBURTINA CON RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO A TOR CERVARA A Roma EST SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ...
Traffico Roma del 04-07-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 07:20 MAXMAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. A Roma EST TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO CON CODE DAL RACCORDO A ...