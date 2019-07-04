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Traffico Roma del 04-07-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 04-07-2019 ore 15 | 30 VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 15:20 SC   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 04-07-2019 ore 15:30 (Di giovedì 4 luglio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 15:20 SC   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   INCIDENTE CON RALLENTAMENTI AL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI VERSO VIA CASTRO PRETORIO DUE INCIDENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA CAPITAN BAVASTRO E POI ALL’INCROCIO CON VIALE DELL’OCEANO PACIFICO SU VIA AURELIA RALLENTAMNTI PER Traffico INTENSO TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA GREGORIO VII VERSO IL RACCORDO ANULARE. SUL RACCORDO ANUALRE CODE PER INCIDENTE NTE CODE A TRATTI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREIZONI PER Traffico E LAVORI . SUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E L’APPIA   CAPITALE BLINDATA PER L’ARRIVO DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA VLADIMIR PUTIN. ALLESTITA FINO ALLE 7 .00 DI DOMANI MATTINA, UNA “GREEN ZONE” ...
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twitterCorriere : Roma, 14° bus a fuoco nel traffico Paura a Colli Aniene all’ora di cena - Roma : Visita presidente russo #Putin. Fino alle ore 7 di domani, 5 luglio, in vigore a #Roma una green zone con chiusure… - romadailynews : Traffico Roma del 04-07-2019 ore 15:30: VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 15:20 SC… -

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