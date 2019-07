Tour de France – Selle Italia celebra la Grande Boucle con due selle in edizione limitata

Tour de France 2019 - il montepremi ed i guadagni a confronto con il Giro d’Italia. Premi della Grande Boucle più ricchi : 2,3 milioni di euro contro 1,5 milioni di euro. Una differenza abissale, quella tra il montePremi del Tour de France e il montePremi del Giro d’Italia. La Grande Boucle si conferma come la corsa ciclistica più ricca al mondo e non si smentisce nemmeno in occasione della 106^ edizione che scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles, il confronto con la Corsa Rosa ha un solo vincitore e sono proprio gli assegni garantiti dagli organizzatori di ASO ...

Tour de France : cronosquadre nella seconda tappa - percorso non del tutto pianeggiante : Il Tour de France proporrà la cronometro a squadre nella giornata di domenica 7 luglio 2019. La 2ª tappa della 106ª edizione della Grande Boucle si articolerà lungo le strade di Bruxelles. Sarà ancora una volta la capitale del Belgio ad essere protagonista in questo inizio di Tour de France, con una prova contro il tempo non proprio banale. Il percorso, infatti, non sarà del tutto pianeggiante, anzi, proporrà alcuni saliscendi dove bisognerà ...

Tour de France 2019 - Alejandro Valverde : “Aiuterò Quintana e Landa - non punto alla maglia gialla. Sono dimagrito” : Alejandro Valverde ha vinto il Campionato Spagnolo domenica scorsa e ora è pronto per affrontare il Tour de France, il Campione del Mondo ha faticato a esprimersi al meglio nella prima parte di stagione ma ora sembra avere ritrovato lo smalto dei giorni migliori e sicuramente sarà uno dei grandi protagonisti della Grande Boucle. Il 39enne non coltiverà particolari ambizioni individuali, il suo compito sarà quello di aiutare il colombiano Nairo ...

Tour de France 2019 - i favoriti a confronto : chi è il migliore in salita - a cronometro - in discesa… : Non c’è un vero e proprio padrone: tanti papabili alla Maglia Gialla di Parigi. Scatta sabato 6 luglio da Bruxelles il Tour de France, con le assenze pesanti di Tom Dumoulin e Chris Froome che si faranno sentire sicuramente. Alla vigilia non troviamo un vero e proprio corridore che potrebbe partire per essere padrone della corsa. Molti i possibili favoriti che proveranno a giocarsi il successo (ovviamente tutto dipenderà anche dalla ...

Tour de France 2019 - Nairo Quintana : “Sono in ottime condizioni. Il rivale più temibile? Jakob Fuglsang” : Nairo Quintana si presenta al Tour de France 2019 come uno dei grandi favoriti della vigilia, il colombiano punta senza mezzi termina alla conquista della maglia gialla ed è pronto per affrontare gli altri big presenti alla Grande Boucle tra cui spiccano in particolar modo Geraint Thomas ed Egan Bernal. Il vincitore della Vuelta di Spagna 2016 ha parlato durante la conferenza stampa indetta dalla sua Movistar alla vigilia della partenza prevista ...

Tour de France 2019 - un percorso quest’anno più spettacolare del Giro d’Italia? Analisi e confronto : Giro d’Italia o Tour de France, chi ha il percorso più bello? Quale grande corsa a tappe è più complicata sotto il profilo altimetrico? Chi garantisce più spettacolo, più salite, più difficoltà per i ciclisti? Domande che vengono fatte praticamente da un secolo e che non hanno mai trovato una risposta univoca anche se spesso la Corsa Rosa ha proposto un tracciato più affascinante, entusiasmante, impegnativo e caratterizzato da novità ...

Tour de France 2019 : Giulio Ciccone all’esame Grande Boucle. Compiti da gregario ed il sogno di vincere una tappa : Giulio Ciccone è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultimo Giro d’Italia. Spesso in fuga ha regalato grandi emozioni ai tifosi italiani, correndo sempre con Grande grinta e determinazione. Con un gran numero si è imposto nella sedicesima tappa e ha conquistato anche la maglia di miglior scalatore, grazie alle tante fughe che gli hanno consentito di conquistare i punti necessari per ottenere questo prestigioso riconoscimento. Il ...

Tour de France 2019 : gli orari di partenza e di arrivo delle 21 tappe : Si aprirà questo fine settimana il Tour de France 2019, attesissimo appuntamento del calendario ciclistico internazionale che coinvolgerà le stelle della disciplina nella consueta lotta per la Maglia Gialla. Il programma della 106a edizione della Grande Boucle prevede un totale di 21 tappe, da sabato 6 luglio a domenica 28 luglio, con la partenza da Bruxelles, in Belgio, e con il tradizionale arrivo sugli Champs Elysées di Parigi. Poche sorprese ...

Tour de France 2019 - chi saranno i commentatori tv su Rai ed Eurosport? Torna Pancani sulla tv di Stato : Il Tour de France 2019 scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles e si concluderà domenica 28 luglio a Parigi, ci aspettano tre settimane di grande spettacolo e di passione con i migliori ciclisti in circolazione pronti a darsi battaglia: la lotta per la maglia gialla si preannuncia altamente appassionante e avvincente con tanti big che cercheranno di alzare al cielo il prestigioso trofeo, Geraint Thomas ed Egan Bernal scatteranno in pole position ma ...

Tour de France 2019 : analisi del percorso. Le 21 tappe ai raggi X e le altimetrie : L’attesa sta per terminare: prenderà il via sabato 6 luglio da Bruxelles (Belgio) il Tour de France 2019, 106a edizione del più prestigioso appuntamento della stagione ciclistica internazionale. Il programma della Grande Boucle porterà il gruppo sino agli Champs Élysées di Parigi con 21 tappe e un tracciato intrigante, ricco di tappe movimentate ed imprevedibili, che si concluderà domenica 28 luglio. Il percorso alternerà frazioni dedicate ai ...

Tour de France 2019 : Adam Yates non può permettersi altri errori. Il podio è alla sua portata. Simon è al suo fianco : Mentre il gemello Simon è già riuscito a portarsi a casa una grande corsa a tappe come la Vuelta a España 2018, Adam Yates è ancora alla ricerca della consacrazione. Così il talentuoso britannico partirà alla volta del Tour de France 2019 con serie intenzioni di fare classifica per la sua Mitchelton-Scott. Insomma è arrivata l’età giusta per puntare in grande; e considerata l’assenza di due grandi favoriti come Chris Froome e Tom ...

Tour de France 2019 - sarà l’anno buono per la Francia? Bardet - Pinot e Gaudu possono interrompere un digiuno di 34 anni : 1985, in una classifica generale davvero di lusso a trionfare è Bernard Hinault, all’ultima delle sue cinque affermazioni, davanti a Greg Lemond e Stephen Roche. Da quel giorno sul gradino più alto del podio dei Campi Elisi i transalpini non riescono più a festeggiare un trionfatore del Tour de France. Sono passati ormai 35 lunghissimi anni: un digiuno davvero interminabile per i padroni di casa. Nell’edizione numero 106 della ...

Tour de France 2019 - le quote dei book-makers per le scommesse ed i favoriti. In pole-position Geraint Thomas e Egan Bernal : Mancano pochi giorni all’inizio del Tour de France 2019. Si preannuncia un’edizione della Grande Boucle molto emozionante, anche grazie ad un percorso molto duro, con tantissimi chilometri di dislivello da coprire. Secondo i book-makers i due grandi favoriti sono i capitani del Team Ineos: Egan Bernal e Geraint Thomas. Il ciclista britannico ha vinto la scorsa edizione del Tour de France e fino a qualche settimana per i quotisti era ...

Tour de France - gli italiani al via sono 15 : Nizzolo - Ciccone e Bonifazio al debutto : Alla vigilia della sempre suggestiva presentazione delle squadre e a tre giorni dalla prima tappa di sabato 6 luglio, è ormai definitiva la starting list del Tour de France. Nelle 22 squadre al via della più importante corsa del ciclismo mondiale ci saranno anche 15 corridori italiani, con speranze per la classifica, per le maglie secondarie e forse ancora più solide ambizioni per le vittorie di tappa. Gli uomini da copertina del ciclismo ...