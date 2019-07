oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019)ha vinto il Campionato Spagnolo domenica scorsa e ora è pronto per affrontare ilde, il Campione del Mondo ha faticato a esprimersi al meglio nella prima parte di stagione ma ora sembra avere ritrovato lo smalto dei giorni migliori e sicuramente sarà uno dei grandi protagonisti della Grande Boucle. Il 39enne non coltiverà particolari ambizioni individuali, il suo compito sarà quello di aiutare il colombiano Nairoe il connazionale Mikelnella lotta per lagicome ha ribadito nella conferenza stampa organizzata dsua Movistarvigilia della partenza prevista per sabato 6 luglio da Bruxelles: “Vengo senza pressioni, soprattutto il mio compito sarà quello di aiutare. Ho sempre degli obiettivi ma sicuramente non lotterò per lagi, sono venuto per altre motivi: Mikel e Nairo stanno molto bene e ...

SMichielan : RT @OA_Sport: Tour de France 2019, Alejandro Valverde: “Aiuterò Quintana e Landa, non punto alla maglia gialla. Sono dimagrito” https://t.c… - OA_Sport : Tour de France 2019, Alejandro Valverde: “Aiuterò Quintana e Landa, non punto alla maglia gialla. Sono dimagrito” - zazoomnews : Tour de France 2019 Nairo Quintana: “Sono in ottime condizioni. Il rivale più temibile? Jakob Fuglsang” - #France… -