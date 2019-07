Torta margherita della nonna

cosacucino.myblog

(Di giovedì 4 luglio 2019)Laè una di quelle torte facilissime da preparare e di sicura riuscita! E’ morbida, gustosa e ideale da farcire. Ingredienti 150 g di Farina 4 uova 150 g di zucchero 70 g di burro 120 g di Fecola 1/2 bicchiere di latte 1 bustina di lievito 1 limone zucchero a velo un pizzico di sale Preparazione: Separare i tuorli dagli albumi e montare questi ultimi a neve ferma aggiungendo un pizzico di sale. Montare i tuorli con lo zucchero. E’ molto importante lavorare le uova con una frusta ( a mano o elettrica ) per diversi minuti perchè, più il composto incamera aria, maggiore sarà la morbidezza. Una volta che il composto dei tuorli sarà divenuto chiaro e spumoso, aggiungere il burro ammorbidito a temperatura ambiente e amalgamare bene. Terminata questa operazione aggiungere poco alla volta la farina, la fecola e il lievito precedentemente ...

mauroboccaccio : L'arrivo di Pinamonti è una torta, scherza a un aperitivo in casa di amici, il mio amico Rinaldo, genoano-interista… - Notiziedi_it : Ricetta torta Margherita senza fecola di patate con Bimby, un dolce facile e perfetto come base… - Notiziedi_it : Ricetta torta Margherita senza fecola di patate con Bimby, un dolce facile e perfetto come base… -