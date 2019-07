Torino | entusiasmo alle stelle | 3000 tifosi al raduno

calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) Dopo la squalifica del Milan e la conseguente qualificazione alla prossima Europa League c’è grandein casacon l’intenzione di disputare una stagione da protagonista. Oltrehanno riempito gli spalti dello stadio Filadelfia, i calciatori sono stati accolti con grandenel giorno del. La squadra di Mazzarri si ènata nella giornata di oggi in anticipo dopo il ripescaggio in Europa League, applausi e cori da parte dei. Belotti e compagni sineranno al Filadelfia fino all’8 luglio, poi il ritiro in Valtellina a Bormio. Calciomercato, le ultime trattative: il Milan su Bennacer, scambio Genoa-L'articoloalCalcioWeb.

