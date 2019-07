Torino | bimbi al sole per ore o lasciati nel bosco | titolare di un centro di ippoterapia

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) Bambini puniti severamente,sotto ilestivo per ore, privati di cibo. Bambini persi,nelsenza che nessuno fosse avvertito. Per questi episodi e altri ancora è stato ritenuto responsabile dei maltrattamenti dei minori con disabilità che frequentavano il suodi. Paolo Franchino, 46 anni, responsabile della cooperativa I Cavalieri senza testa che gestiva ilnel parco Monte San Giorgio a Piossasco (), è stato condannato dal Tribunale dia tre anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti, abbandono di minori e abuso di mezzi di correzione. Nei suoi confronti i giudici hanno anche stabilito l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e risarcimenti provvisionali tra i duemila e i diecimila euro alle famiglie di quattro bambini. Da un solo episodio di maltrattamenti, invece, è stato assolto. A detta di molti ...

