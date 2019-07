Tiro a segno | Universiadi Napoli 2019 | fa festa la Repubblica Ceca con Lucie Brazdova

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia a caccia delle prime medaglie! Si inizia con Tiro a segno - ginnastica e nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.55 Il primo titolo delle Universiadi 2019 verrà assegnato a partire dalle 12 con la finale del metro femminile, mentre a seguire inizieranno i tornei di scherma: spada femminile con Eleonora De Marchi, Nicol Foietta, Roberta Marzani e di sciabola maschile con Dario Cavaliere, Francesco D’Armiento, Matteo Neri 8.53: Dalle 11 irrompe anche il Judo con le categorie -70 kg femminili, +70 kg ...

Tiro a segno - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Napoli : Il sipario è quasi pronto per essere calato: le Universiadi di Napoli 2019 sono ufficialmente pronte a partire con la Cerimonia d’Apertura in programma allo Stadio San Paolo domani sera. La pattuglia azzurra è desiderosa a farsi onore in tutte le discipline in programma, comprese quelle che riguarderanno gli shooting sports come Tiro a segno e Tiro a volo. Proprio nella prima, l’Italia è pronta schierare una formazione di assoluto ...

Tiro a segno - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia. Saranno sei gli azzurri in gara a Napoli : Sono stati diramati i convocati dell’Italia del Tiro a segno per le Universiadi: le gare di questo sport andranno in scena spalmate su sei giorni, dal 4 al 9 luglio. Sei Saranno anche gli azzurri all’opera: tra gli uomini ci Saranno Lorenzo Bacci, Giuseppe Pio Capano, Alexandros Chatziplis e Dario Di Martino, mentre tra le donne chiamate Alessandra Luciani e Maria Varricchio. Di seguito l’elenco completo dei ...

European Games 2019 : il bilancio in vista di Tokyo 2020. Karate e ginnastica in salute - è notte fonda per il Tiro a segno : Gli European Games 2019 terminati ieri hanno lasciato indicazioni importanti per l’Italia in ottica Olimpiadi di Tokyo 2020. Alcune discipline hanno beneficiato della partecipazione dei migliori interpreti del Vecchio Continente, altre invece si sono rivelate competizioni di seconda o terza fascia, non credibili dunque in una proiezione a cinque cerchi. Per questo prenderemo in considerazione solo gli sport che, a nostro avviso, hanno ...

Tiro a segno - European Games : Vennekamp-Geis vincono l’oro nel mixed team della pistola standard : Una doppietta italiana nell’ultima gara del Tiro a volo a cui ha risposto la Germania con una doppietta tutta teutonica nell’ultima gara del Tiro a segno in programma a Minsk; dove sono in corso gli European Games 2019. Nel mixed team di pistola standard da 25m infatti la coppia formata da Doreen Vennekamp-Oliver Geis si è imposta 199,5 a 192,5 sui connazionali Monika Karsch-Christian Reitz al termine di un contest per autentici ...

Tiro a segno - European Games 2019 : le coppie tedesce dominano le qualifiche del Mixed Team di pistola standard : Si avvia verso la fine, il programma del Tiro a segno agli European Games 2019. Nel poligono di Minsk è stata volta delle qualificazioni del Mixed Team di pistola standard da 25m: un format di gara non riconosciuto a livello olimpico e certamente inusuale. A dominare la sessione eliminatoria sono stati i binomi tedeschi. Monika Karsch-Christian Reitz totalizzando infatti 566/600 punti si sono piazzati davanti ai connazionali Doreen Vennekamp e ...

Tiro a segno - European Games 2019 : nella carabina tre posizioni femminile dominio di Yulia Zykova. Carta olimpica alla Serbia : Assegnato l’unico titolo in palio oggi nel Tiro a segno a Minsk, in Bielorussia, dove oggi per quel che concerne gli European Games si è appena conclusa la finale della carabina 50 metri tre posizioni femminile: oro alla russa Yulia Zykova, dominatrice della gara, argento alla ceca Nikola Mazurova, bronzo all’altra russa Polina Khorosheva. Pass olimpico alla Serbia, grazie alla quarta posizione di Sanja Vukasinovic. dominio assoluto ...

Tiro a segno - European Games 2019 : nella carabina tre posizioni femminile fuori dalla finale Petra Zubasing e Sabrina Sena : Non arrivano buone notizie per l’Italia del Tiro a segno da Minsk, in Bielorussia, dove oggi per quel che concerne gli European Games si sono svolte le eliminatorie della carabina 50 metri tre posizioni femminile: niente pass per la finale per Petra Zublasing e Sabrina Sena, appaiate in qualifica con 1160. Per la finale serviva una lunghezza in più, con l’ottava a quota 1161. Le eliminatorie sono state vinte dalla tedesca Jolyn Beer, ...

Tiro a segno - European Games 2019 : trionfa Oliver Geis nella pistola automatica - pass olimpico alla Turchia : Assegnato l’ultimo titolo di giornata nel Tiro a segno agli European Games di Minsk: nella pistola automatica da 25 metri maschile oro al tedesco Oliver Geis, che batte di un soffio il francese Jean Quiquampoix, mentre il bronzo va ad un altro transalpino, Clement Bessaguet. Carta olimpica alla Turchia col sesto posto di Ozgur Varlik. Vince il teutonico Oliver Geis con 33/40 (eguagliato il record della manifestazione), che batte di un ...

Tiro a segno - European Games : il russo Kamenskiy non tradisce facendo sua la gara di 3 posizioni. Pass olimpico alla Bielorussia : Meglio non perdere l’abitudine. Dopo i tanti successi dei giorni scorsi, torna a risuonare l’inno russo in quel di Minsk. Agli European Games infatti Sergey Kamenskiy si impone al termine di una battaglia tirata nella carabina 3 posizioni uomini da distanza 50m incamerando un altro oro, da aggiungere alla sua già ricca bacheca di successi internazionali. L’atleta di Biysk totalizzando 461,6 punti si è messo alle spalle il ...

Tiro a segno - European Games : il tedesco Reitz davanti a tutti nelle qualifiche della pistola automatica. Mazzetti e Chelli - fuori dalla finale : Altro giro, altra corsa. Non conoscono sosta le gare del Tiro a segno nel poligono di Minsk, dove è in corso la seconda edizione degli European Games. Il secondo turno delle qualifiche della pistola automatica uomini dalla distanza di 25 ha emesso i suoi verdetti su chi potrà proseguire la gara verso le medaglie e un possibile pass verso Tokyo 2020. Andiamo a vedere chi ce l’ha fatta. A guidare il gruppo ci ha pensato, come di consueto ...

Tiro a segno - European Games : Anna Korakaki è sempre d’oro nella pistola sportiva. Alla Svizzera il pass per Tokyo 2020 : Al termine di una finale emozionante, risuona l’inno greco ai Giochi Europei di Minsk. Il merito è della fuoriclasse ellenica del Tiro a segno Anna Korakaki che si è aggiudicata l’oro nel contest di pistola sportiva donne dAlla distanza di 25m, già campionessa olimpica a Rio 2016 in questa specialità. La tiratrice classe 1996 ha ingaggiato un duello con l’espertissima elvetica Heidi Diethelm Gerber, lei invece bronzo tre anni ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Bacci resta fuori dalla finale di carabina 3 posizioni - è decimo. Il russo Kamenskiy chiude davanti a tutti : C’è grande rammarico in casa Italia. Lorenzo Bacci finisce al decimo posto la sua prova di qualifica per la gara di carabina 3 posizioni uomini dalla distanza di 50m ai Giochi Europei di Minsk, non centrando la finale del pomeriggio, dove sarebbe potuto andare a caccia di una carta olimpica verso Tokyo 2020. Al toscano è stata fatale l’ultima delle quattro serie in piedi dove ha totalizzato un 92/100 decisamente negativo, dopo che ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Monika Karsch guida il gruppo delle qualificate nella pistola sportiva. Lontane Veccaro e Varricchio : E’ iniziato un nuovo giorno di gare nello Shooting Centre di Minsk. Agli European Games 2019, il Tiro a segno offre oggi nel suo programma – fra l’altro – le gare del Tiro celere, con distanza da 25m: andiamo a vedere come sono andate le cose nel secondo turno di qualifica della pistola sportiva femminile. Il gruppo delle otto qualificate alla finalissima, che inizierà alle ore 12.20 italiane, è guidato dalla veterana ...