Thea | dall’oriente ecco la musica che guarisce

(Di giovedì 4 luglio 2019) https://youtu.be/MlU4KdY2oXU Laè il più potente vettore di emozioni che esista. Per questo fa paura a chi deve gestire e manovrare l’umanità. Così ne hanno massacrato le caratteristiche. Intanto l’hanno resa gratuita sul web, deprezzandone il valore. Poi hanno iniziato a diffonderla su supporti di pessima qualità che inquinano e riducono le sue frequenze, come l’mp3 di merda che oggi tutti i ragazzi ascoltano su Spotify o altri file. Infine hanno pubblicizzato tutta quellausa e getta che le radio trasmettono. Suoni inutili che ti entrano in testa a tormentone e non lasciano nulla o non stimolano pensieri evolutivi. Da anni hanno anche cambiato le frequenze con cui sono accordati gli strumenti, passando da 432htz (che è in armonia con l’universo) a 440htz. Senza dire nulla, i Pink Floyd hanno registrato un album a 432htz e, guarda caso, è in classifica ancora ...