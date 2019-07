The Walking Dead | chiude il comic book | ma la serie tv resta ecco perché

blogo

(Di giovedì 4 luglio 2019) Tutte le cose hanno una fine. Anche unche sembrava non dovesse finire mai come The. Attenzione, stiamo parlando del fumetto, non dellatv, la cui decima stagione è attualmente in produzione ed arriverà su Fox Italia in autunno, puntuale ormai da dieci anni a questa parte.Eppure, Robert Kirkman, creatore delda cui è tratto lo show, ha deciso di mettere la parola fine al racconto su carta. E lo ha fatto così, a sorpresa, con il numero 193, senza neanche aspettare di tagliare il traguardo dei 200 numeri pubblicati.Theil, ma latv) pubblicato su TVBlog.it 04 luglio 2019 13:36.

