Terremoto | scossa a Creta | paura sull’isola del Mediterraneo MAPPE e DATI

Scossa di Terremoto magnitudo 6.2 in Canada [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato in mare, al largo della costa del Canada, alle 04:30:45 UTC (06:30:45 ora italiana, 20:30:45 del 3 luglio ora locale) ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Al momento non si hanno informazioni di eventuali danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.2 in Canada [DATI e MAPPE] ...