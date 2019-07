Terremoto in California | magnitudo 6 3 | scossa avvertita anche a Los Angeles

USA. Fortissimo Terremoto in California : magnitudo 6.3 - avvertito a Los Angeles e Las Vegas : L’epicentro della scossa sarebbe localizzato nella Searleas Valley, nell’entroterra, a circa 200 km a nord di Los Angeles . al momento non sono state segnalate vittime. Registrate anche quattro scosse di assestamento. Escluso il rischio tsunami.Continua a leggere

USA. Fortissimo Terremoto in California : magnitudo 6.3 - scossa avvertita a Los Angeles : L’epicentro della scossa sarebbe localizzato nella Searleas Valley, nell’entroterra, a circa 200 km a nord di Los Angeles . al momento non sono state segnalate vittime. Escluso il rischio tsunami.Continua a leggere

Terremoto negli Stati Uniti d’America - paura lungo la West Coast : forti scosse tra Oregon e California [LIVE] : paura negli Stati Uniti d’America per le forti scosse che nelle ultime ore hanno colpito la West Coast, nei Paesi che si affacciano sull’oceano Pacifico e in modo particolare in Oregon e California. Stamattina alle 05:53 (ora italiana), le 19:53 locali, una scossa di magnitudo 5.6 ad appena 9.4km di profondità ha colpito l’estremo Nord della California, nei pressi di Capo Mendocino, in una delle aree più selvagge del Paese. In ...