Terremoto fortissimo in California: magnitudo 6.3, avvertito anche a Los Angeles e las vegas

(Di giovedì 4 luglio 2019) Una forte scossa diè stata avvertita nel sud dellaintorno alle 11 del mattino ora locale. Le prime stime parlano di unpari a 6,6 (The U.S. Geological Survey), poi corretta a 6.3 dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro sarebbe localizzato nella Searles Valley, buna remota area di San Bernardino, nell’entroterra, 260 km a nord di Los, a una profondità di circa 10 km. La scossa, nonostante la distanza è stata chiaramente avvertita a L.A., secondo quanto riportato dal quotidiano locale LosTimes. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.molte persone a Las Vegas hanno riferito di aver sentito il. Escluso il rischio tsunami.Registratequattro scosse di assestamento (la cuiè stimata, nell’ordine, di 4,7; 3,5; 3,8 e 4,2), come si legge sul sito della CNN. Ilè stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.