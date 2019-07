Terremoto di magnitudo 6 | 4 nella California meridionale |  il più forte dal 1994

Terremoto fortissimo in California : magnitudo 6.3 - avvertito anche a Los Angeles e las vegas : L’epicentro della scossa sarebbe localizzato nella Searleas Valley, nell’entroterra, a circa 260 km a nord di Los Angeles . al momento non sono state segnalate vittime. Registrate anche quattro scosse di assestamento. Escluso il rischio tsunami.Continua a leggere

Terremoto in California - magnitudo 6.4 : paura a Los Angeles e Las Vegas : Terremoto di magnitudo 6.4 in California . È avvenuto nella zona centrale del Paese alle 19,33 ora italiana, a una profondità di 10 km, a circa 300 chilometri da Los...

California - Terremoto di magnitudo 6.4. Epicentro a 240 km a sud di Los Angeles : Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito la California meridionale. Secondo l’Us Geological Survey l’ Epicentro si trova nella zona di Searles Valley, a 240 chilometri a sud di Los Angeles e la sua profondità stimata a 8,7 km. Il sisma è stato avvertito nella metropoli California na dove gli edifici hanno tremato per diversi secondi. Alla prima scossa sono seguite altre quattro scosse di assestamento di magnitudo tra 3.5 e 4.7. Al momento non ...

USA. Fortissimo Terremoto in California : magnitudo 6.3 - avvertito a Los Angeles e Las Vegas : L’epicentro della scossa sarebbe localizzato nella Searleas Valley, nell’entroterra, a circa 200 km a nord di Los Angeles . al momento non sono state segnalate vittime. Registrate anche quattro scosse di assestamento. Escluso il rischio tsunami.Continua a leggere

Terremoto in California - magnitudo 6.3 : scossa avvertita a Los Angeles : Terremoto di magnitudo 6.3 in California . È avvenuto nella zona centrale del Paese alle 19,33 ora italiana, a una profondità di 10 km. Secondo quanto riferisce...

Terremoto in California - magnitudo 6.3 : scossa avvertita anche a Los Angeles : Terremoto molto forte di magnitudo 6.3 in California . È avvenuto nella zona centrale del Paese alle 19,33 ora italiana, a una profondità di 10 km. Secondo quanto...

USA. Fortissimo Terremoto in California : magnitudo 6.3 - scossa avvertita a Los Angeles : L’epicentro della scossa sarebbe localizzato nella Searleas Valley, nell’entroterra, a circa 200 km a nord di Los Angeles . al momento non sono state segnalate vittime. Escluso il rischio tsunami.Continua a leggere

Terremoto di magnitudo 2.9 vicino a Caltanissetta : Terremoto di magnitudo 2.9 vicino a Caltanissetta La scossa è stata registrata alle 2:51 in provincia di Caltanissetta . Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 38 km di profondità ed epicentro a Resuttano. Non si segnalano danni a persone o ...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.2 in Canada [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato in mare, al largo della costa del Canada, alle 04:30:45 UTC (06:30:45 ora italiana, 20:30:45 del 3 luglio ora locale) ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Al momento non si hanno informazioni di eventuali danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.2 in Canada [DATI e MAPPE] ...