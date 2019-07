Terremoto di magnitudo 6 4 in California nel Giorno dell' Indipendenza

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Alle 10:33 (ora locale), proprio mentre si festeggiava il, undi6.4a scala Richter ha colpito lacentro-meridionale. Secondo l'Usgs (United States Geological Survey) il sisma avrebbe avuto il suo epicentro appena 10 chilometri ad est-nordesta cittadina di Ridgecrest, nella contea di Kern, interessando direttamente una popolazione di circa 30 mila residenti locali. L'ipocentro sarebbe stato individuato dagli esperti a 10,7 chilometri di profondità. Qui è dove la scossa avrebbe fatto registrare il maggior numero di danni. Ilè stato nettamente risentito fino alla costa sudoccidentalee in tutta la Great Area di Los Angeles. Nel frattempo, molte scosse hanno seguito l'evento principale e, secondo i sismologi, molte altre si verificheranno nelle prossime ore. Tuttavia, almeno per il momento, non si ...

