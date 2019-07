Terremoti | vulcani | alluvioni | l’Italia è “uno showroom di grandi rischi naturali | basta

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) “Viviamo in un Paese meraviglioso, uno spettacolo naturale, ma anche unodi, praticamente tutti quelli esistenti sul pianeta: dallealle frane, daiai. Ma e’ ora di passare dall’inseguire sempre ogni emergenza nella stagione della prevenzione“. Il segretario generale dell’Autorita’ di Bacino distrettuale dell’Appennino centrale, Erasmo D’Angelis, ha presentato cosi’, presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, l’avvio del Progetto “ReSTART-Nonamo piu'”, un modello europeo che prevede azioni e tecnologie per la prevenzione e la pianificazione idrogeologica e antisismica che durera’ tre anni, finanziato dall’Agenzia di Coesione, e che parte dai territori dei 138 Comuni dell’Italia centrale ...

