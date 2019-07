Terremoti e sicurezza | in arrivo la prima grande struttura autostradale antisismica

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) Sorge proprio sul cratere sismico dell’Aquila, e per questo il viadotto di Sant’Onofrio, sulla A24, nel casello di Tornimparte (L’Aquila), sarà laitaliana in grado “di rispondere ai”. Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25, ha affidato ad una nota stampa l’annuncio dell’entrata a pieni regimi nella fase più delicata e complessa dei lavori di adeguamento sismico del viadotto Sant’Onofrio “che diventerà il primo completamente antisismico delle autostrade A24 e A25“: gli enormi manufatti in calcestruzzo pre compresso di 9 tonnellate saranno sostituiti da travi in acciaio Corten di ultima generazione in linea con gli standard europei. Gli scontri tra Sdp e Ministero per le Infrastrutture e Trasporti sulla messa insono stai ...

