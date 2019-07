Tencent forma un nuova divisione focalizzata sul lancio di Nintendo Switch in Cina

eurogamer

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il giganteha pubblicato due annunci di lavoro suo sito web il 1° luglio. La compagnia sta cercando di reclutare personale per il suo nuovo "dipartimento di cooperazione con". Le due posizioni aperte sono per un analista aziendale, responsabile di analisi e approfondimenti, e uno sviluppatore web front-end, riporta Technode. Ad aprile, il Department of Culture and Tourism of Guangdong Province ha approvatoper la distribuzione diin, dunque, sta espandendo il suo team dedicato al prossimodiin. A giugno, la società ha pubblicato due annunci di lavoro per la sede a Shanghai: si cercavano figure professionali per ildella console. Il nuovo dipartimento segnala chepotrebbe velocizzare la preparazione per la release del popolare.Leggi altro...

