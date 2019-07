Temptation Island | la Lepanto su Massimo | ' Eludendo le telecamere lui cercava la mia mano'

Uomini e Donne : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni a Temptation Island Vip? La rivelazione della coppia : L'ex tronista e la sua nuova fidanzata confessano: "Non sarebbe il posto giusto per noi".

Temptation Island - Federica Lepanto ha rotto con Massimo Colantoni : i motivi : Nel 2014 ha trionfato al Grande Fratello vincendo la sfida al televoto finale, oggi la ritroviamo tra le tentatrici di Temptation Island, l'appassionante docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che ogni lunedì sta regalando ottimi ascolti all'ammiraglia Mediaset.La ragazza, intervistata da Uomini e Donne Magazine, aveva messo gli occhi su Massimo Colantoni, fidanzato con Ilaria Teolis. Ecco cosa dice a proposito di questa ...

Tentatori Temptation Island - Federica Lepanto : “Massimo è immaturo” : Federica Lepanto di Temptation Island: “Massimo non è innamorato di Ilaria” L’esperienza targata Temptation Island cambia le coppie per sempre, ma anche i Tentatori e le tentatrici del programma possono tornare alla vita di tutti i giorni con qualche consapevolezza in più. L’esperienza di Federica Lepanto è durata poco visto che Massimo Colantoni ha interrotto la loro conoscenza preferendole la single Elena. A Uomini e ...

Temptation Island - parla la madre di Katia : “Vittorio è un galantuomo” : Katia Fanelli di Temptation Island, la madre: “Vittorio è un ragazzo d’oro” Di certo non è passata inosservata Katia Fanelli, la bionda ‘fotonica’ di Temptation Island fidanzata da due anni e mezzo con Vittorio Collina. Il suo essere esuberante e appariscente potrebbe far pensare a una maschera e invece non è così perché è come la si vede in puntata. Ad assicurarlo ci ha pensato la madre di Katia (la signora ...

Alessia Marcuzzi super - cala il tris condurrà anche Temptation Island Vip : Alessia Marcuzzi sulla cresta dell’onda, il terzo programma che condurrà è Temptation Island Vip Poco fa il portale DavideMaggio.itha riportato un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? Secondo le voci di corridoio raccolte dal blog televisivo pare che Maria De Filippi abbia scelto a quale conduttrice affidare la seconda edizione di Temptation … Continue reading Alessia Marcuzzi super, cala ...

Temptation Island Vip - la produzione sbotta contro alcune coppie : 'Nessuno le ha invitate' : La produzione di Temptation Island Vip avrebbe lanciato una frecciatina ben precisa ad alcune coppie. Nei giorni scorsi alcuni vip hanno dichiarato di essere stati invitati a partecipare al reality dell’amore, da parte degli autori però è arrivata una netta smentita. Attraverso un comunicato pubblicato su Instagram è apparso questo messaggio: "Ci sono coppie che dichiarano di aver rifiutato di partecipare all'edizione Vip, quando in realtà ...

Temptation Island : Teresa Langella Svela i Particolari sul Contratto! : Teresa Langella è approdata sul piccolo schermo proprio grazie alla partecipazione al programma Temptation Island. Ed è proprio lei che Svela alcuni dettagli inediti contenuti nel Contratto! Sentite che cosa dice a tal proposito! Teresa Langella, prima di diventare tronista a Uomini e Donne, ha partecipato al programma estivo “Temptation Island” in qualità di tentatrice. La bella partenopea dunque conosce benissimo le dinamiche che ...

Temptation Island Vip 2 conduttrice - scelta Alessia Marcuzzi? Tutte le news : La conduttrice di Temptation Island Vip 2 è Alessia Marcuzzi? Il gossip Dovrebbe esserci una conduttrice al timone di Temptation Island Vip 2, e a darlo quasi per scontato è il sempre aggiornato Davide Maggio che sul suo sito ha fatto il nome di lei: Alessia Marcuzzi. Maggio scrive che non c’è ancora nulla di […] L'articolo Temptation Island Vip 2 conduttrice, scelta Alessia Marcuzzi? Tutte le news proviene da Gossip e Tv.

Michelle Hunziker alla guida di Amici Vip - Alessia Marcuzzi di Temptation Island (RUMORS) : I palinsesti Mediaset 2019/2020 che sono stati presentati ieri sera, hanno confermato che nei prossimi mesi il pubblico assisterà alla messa in onda di ben due trasmissioni storiche nella loro versione Vip: Amici e Temptation Island. Il talent show ideato da Maria De Filippi, si prepara a debuttare in questa nuova veste tra la fine settembre e l'inizio di ottobre: per la conduzione, pare sia stata scelta Michelle Hunziker. A sostituire Simona ...

Temptation Island Vip e Amici Vip - svelati i nomi dei conduttori : Dal blog di Davide Maggio, la Hunziker prende il timone di Amici Vip e la Marcuzzi la seconda edizione del docu-reality delle tentazioni con protagoniste le coppie famose.

La voce sulle tentatrici! Temptation Island 2019 nel caos : Temptation Island 2019 è appena cominciato. Ad oggi sono andate in onda solo due puntate ma non solo la maggior parte delle coppie in gioco sembrano in crisi, ma come se non bastasse ogni giorno fioccano gossip e indiscrezioni. Intanto una precisazione. Nel docu reality condotto da Filippo Bisciglia per 21 giorni consecutivi 6 coppie vivranno in Sardegna, divise in due villaggi. Da una parte i fidanzati, che trascorreranno il loro tempo in ...

Alessia Marcuzzi triplica : condurrà anche Temptation Island Vip : Anticipazioni Temptation Island Vip: Alessia Marcuzzi alla conduzione Poco fa il portale DavideMaggio.it ha riportato un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? Secondo le voci di corridoio raccolte dal blog televisivo pare che Maria De Filippi abbia scelto a quale conduttrice affidare la seconda edizione di Temptation Island Vip. Chi? Alessia Marcuzzi, la quale così andrebbe a sostituire Simona ...

Anticipazioni Temptation Island terza puntata : il ripensamento di Nunzia - Katia gelosa : Continua l'incredibile successo di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 nel quale sei coppie vivono separate per alcune settimane, mettendo alla prova il proprio amore. Le prime due puntate hanno già mandato in crisi fidanzati e fidanzate e ad avere la peggio sono stati Arcangelo e Nunzia. Dopo il falò di confronto, infatti, questi ultimi hanno deciso di uscire separatamente dal programma anche se, poco dopo, lei è stata protagonista ...

BOOM! Alessia Marcuzzi verso Temptation Island Vip 2 - Michelle Hunziker verso Amici Vip : Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi C’è un gap da colmare nei palinsesti Mediaset presentati ieri a Santa Margherita Ligure: le conduzioni di Amici Vip e Temptation Island Vip. E noi le colmiamo, in anteprima per voi, col cuore. Stando a quando ci risulta, pur non essendoci ancora nero su bianco, Michelle Hunziker sarebbe in pole per la conduzione della versione celebrity del talent di Maria De Filippi, mentre Alessia Marcuzzi potrebbe ...