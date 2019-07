Temptation Island | addio definitivo tra Nunzia e Arcangelo RUMORS

Andrea e Natalia dicono (di nuovo) no a Temptation Island : il motivo : Andrea Zelletta e Natalia ribadiscono il no a Temptation Island: le motivazioni Dopo avervi raccontato i desideri di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni per il loro futuro (nel quale ci sarebbero una convivenza e dei figli), la coppia ha ribadito il loro no a Temptation Island. Molte coppie uscite dal programma di Maria De Filippi […] L'articolo Andrea e Natalia dicono (di nuovo) no a Temptation Island: il motivo proviene da Gossip e Tv.

Ex concorrente di Temptation Island vuota il sacco. L'intervista fiume sulle coppie: "Sensazione che sia tutto preparato…. Katia vergognosa" La sesta edizione di Temptation Island è ormai entrata nel vivo e iniziano a delinearsi le dinamiche delle coppie partecipanti. A proposito del reality attualmente in onda su Canale 5 ha detto la sua Raffaella Giudice,

Temptation Island: la tentatrice Federica Lepanto svela alcuni dettagli del suo rapporto con Massimo Colantoni Sono andate in onda solo due puntate di Temptation Island e il pubblico non riesce ad attendere le altre messe in onda. Le storie delle sei coppie e dei rapporti con i tentatori stuzzicano, neanche a dirlo, la curiosità del

Rumors Tv : Simona Ventura alla «Domenica Sportiva» - Alessia Marcuzzi a «Temptation Island Vip»? : Simona VenturaSimona Ventura in 20 lookUn tempo c’era l’armonia, ora la tempesta. Il motivo del contendere è sempre uno: l’Isola dei Famosi. Da quando Simona Ventura, regina incontrastata del programma negli anni d’oro, ha scelto di partecipare come concorrente alla terza edizione targata Mediaset, qualcosa del suo rapporto con Alessia Marcuzzi si è rotto. A rivelarlo sono state entrambe, in occasioni diverse. Se Alessia ...

Spoiler Temptation Island 3^ puntata : Andrea deluso chiede subito il falò a Jessica : Prosegue con successo di ascolti il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, il fortunato reality show condotto da Filippo Bisciglia, che in queste prime due settimane di programmazione ha ottenuto ascolti record. Lunedì 8 luglio in prime time verrà trasmessa la terza delle sei puntate previste di questa edizione, la quale si preannuncia ricchissima di nuovi colpi di scena e soprattutto sarà caratterizzata da ben due falò finali che terranno ...

Temptation Island - la Lepanto su Massimo : 'Eludendo le telecamere lui cercava la mia mano' : Federica Lepanto è un'ex protagonista del Grande Fratello che ha deciso di prendere parte all'ultima edizione di Temptation Island, programma attualmente arrivato alla sua seconda messa in onda di questa stagione televisiva. Il pubblico ha notato un certo avvicinamento da parte della ragazza verso il fidanzato Massimo, il quale è apparso molto interessato all'ex gieffina, Nel corso dell'ultima puntata di Temptation però, il ragazzo si è ...

Temptation Island - Federica Lepanto ha rotto con Massimo Colantoni : i motivi : Nel 2014 ha trionfato al Grande Fratello vincendo la sfida al televoto finale, oggi la ritroviamo tra le tentatrici di Temptation Island, l'appassionante docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che ogni lunedì sta regalando ottimi ascolti all'ammiraglia Mediaset.La ragazza, intervistata da Uomini e Donne Magazine, aveva messo gli occhi su Massimo Colantoni, fidanzato con Ilaria Teolis. Ecco cosa dice a proposito di questa ...

Tentatori Temptation Island - Federica Lepanto : “Massimo è immaturo” : Federica Lepanto di Temptation Island: “Massimo non è innamorato di Ilaria” L’esperienza targata Temptation Island cambia le coppie per sempre, ma anche i Tentatori e le tentatrici del programma possono tornare alla vita di tutti i giorni con qualche consapevolezza in più. L’esperienza di Federica Lepanto è durata poco visto che Massimo Colantoni ha interrotto la loro conoscenza preferendole la single Elena. A Uomini e ...

Temptation Island - parla la madre di Katia : “Vittorio è un galantuomo” : Katia Fanelli di Temptation Island, la madre: “Vittorio è un ragazzo d’oro” Di certo non è passata inosservata Katia Fanelli, la bionda ‘fotonica’ di Temptation Island fidanzata da due anni e mezzo con Vittorio Collina. Il suo essere esuberante e appariscente potrebbe far pensare a una maschera e invece non è così perché è come la si vede in puntata. Ad assicurarlo ci ha pensato la madre di Katia (la signora ...

Alessia Marcuzzi super - cala il tris condurrà anche Temptation Island Vip : Alessia Marcuzzi sulla cresta dell’onda, il terzo programma che condurrà è Temptation Island Vip Poco fa il portale DavideMaggio.itha riportato un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? Secondo le voci di corridoio raccolte dal blog televisivo pare che Maria De Filippi abbia scelto a quale conduttrice affidare la seconda edizione di Temptation … Continue reading Alessia Marcuzzi super, cala ...

Temptation Island Vip - la produzione sbotta contro alcune coppie : 'Nessuno le ha invitate' : La produzione di Temptation Island Vip avrebbe lanciato una frecciatina ben precisa ad alcune coppie. Nei giorni scorsi alcuni vip hanno dichiarato di essere stati invitati a partecipare al reality dell’amore, da parte degli autori però è arrivata una netta smentita. Attraverso un comunicato pubblicato su Instagram è apparso questo messaggio: "Ci sono coppie che dichiarano di aver rifiutato di partecipare all'edizione Vip, quando in realtà ...

Temptation Island : Teresa Langella Svela i Particolari sul Contratto! : Teresa Langella è approdata sul piccolo schermo proprio grazie alla partecipazione al programma Temptation Island. Ed è proprio lei che Svela alcuni dettagli inediti contenuti nel Contratto! Sentite che cosa dice a tal proposito! Teresa Langella, prima di diventare tronista a Uomini e Donne, ha partecipato al programma estivo “Temptation Island” in qualità di tentatrice. La bella partenopea dunque conosce benissimo le dinamiche che ...

La conduttrice di Temptation Island Vip 2 è Alessia Marcuzzi? Il gossip Dovrebbe esserci una conduttrice al timone di Temptation Island Vip 2, e a darlo quasi per scontato è il sempre aggiornato Davide Maggio che sul suo sito ha fatto il nome di lei: Alessia Marcuzzi. Maggio scrive che non c'è ancora nulla di

Michelle Hunziker alla guida di Amici Vip - Alessia Marcuzzi di Temptation Island (RUMORS) : I palinsesti Mediaset 2019/2020 che sono stati presentati ieri sera, hanno confermato che nei prossimi mesi il pubblico assisterà alla messa in onda di ben due trasmissioni storiche nella loro versione Vip: Amici e Temptation Island. Il talent show ideato da Maria De Filippi, si prepara a debuttare in questa nuova veste tra la fine settembre e l'inizio di ottobre: per la conduzione, pare sia stata scelta Michelle Hunziker. A sostituire Simona ...