Telefilm STREGHE | la nuova serie Da domenica 7 luglio su Rai 2 Le news

tvsoap

(Di giovedì 4 luglio 2019) “Il potere del trio coincide col mio” è la frase simbolo delleHalliwell, leggendarie prescelte di(in originale Charmed),cult trasmessa da WB dal 1998 al 2006 dal successo senza tempo che ancora oggi, a distanza di tredici anni dalla conclusione della saga, vanta milioni di fan in tutto il mondo. Ma ecco arrivare anche in Italia, daalle 21.05 su Rai 2 con triplo episodio, il nuovo, rivisitazione in chiave moderna dell’iconicache si appresta a conquistare il pubblico italiano con il nuovo Potere del Trio formato da Mel (Melonie Diaz), Maggie Vera (Sarah Jeffery) e Macy Vaughn (Madeleine Mantock): si tratta di tre sorelle che scoprono di essere destinate a combattere le forze oscure del male con i loro poteri di. Negli Stati Uniti laè stata accolta discretamente, con ascolti tiepidi ma che tuttavia ...

ilbarone13 : finalmente ritorna telefilm streghe, vorrei vedere come hanno creato. dopo questi 13 anni di assenza - CorneliaHale94 : NEWS da parte di @antoniogennablog @dumurin @marko_maffei @darkap89 @cheTVfa @misscharmy @carotelevip… - antoniogenna : Telefilm News Flash – La calda estate seriale di Rai 2: gli inediti Hawaii Five-0, Streghe, Squadra Speciale Cobra… -