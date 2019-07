Surf - Sulle tavole in livrea Porsche

quattroruote

(Di giovedì 4 luglio 2019) Chi le vedràspiagge non potrà che provare un brivido di nostalgia: sono leda& affini (kite, hydrofoil, winde sup) decorate nelle livree delle più leggendarieda competizione, a partire dai classicissimi colorie Martini che richiamano alla memoria leggendarie sfide a Le Mans. Ma questesono anche tra le protagoniste del TrofeoOn Board, organizzato dalla filiale italiana della Casa, la cui prima tappa si è tenuta dal 28 al 30 giugno a La Rambla, sul litorale laziale (non tragga in inganno il nome di chiara ispirazione catalana). lì che un vento costante a 20 nodi ha permesso a unottantina di atleti di sfruttare, soprattutto il sabato, al meglio il proprio attrezzo.Il regolamento. Il trofeo ideato dallapresenta una formula di gara particolare, che permette di evitare la tradizionale partenza in linea dei ...

thnkfrthplsrney : ? il surf si è fatto largo sulle spiagge del Brasile, tanto da diventare tappa sel World Surf League, campionato mo… - nonmipare : @GiusTW Surf sulle buste della monnezza - io_surf : La verità nascosta sulle Olimpiadi -