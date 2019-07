Superbike | GP Gran Bretagna 2019 | programma e orari | palinsesto Sky | Eurosport e TV8

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Donington : Continua la marcia di avvicinamento al prossimo weekend di gara della Superbike, in programma a Donington dal 5 al 7 luglio. Il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 è valevole per l’ottava tappa stagionale del campionato riservato alle moto derivate di serie, con la bellissima sfida per il titolo iridato tra Alvaro Bautista e Jonathan Rea che prosegue senza esclusione di colpi nell’appuntamento di casa per il britannico della Kawasaki. ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : programma - orari e tv. Si corre fra 2 settimane a Donington : Tante le emozioni del weekend di Misano che hanno lasciato strascichi importanti soprattutto in casa Yamaha visto l’infortunio di cui è stato protagonista Michael Van der Mark in FP2 e che, oltre a non aver permesso al pilota olandese di gareggiare in Riviera lo mantiene in forte dubbio anche per il prossimo appuntamento. Tra due settimane il circus della Superbike si sposterà a Donington per il GP di Gran Bretagna per il suo ottavo ...

LIVE Superbike - GP Spagna 2019 in DIRETTA : a breve il via della superpole - Bautista sfida Rea per tornare grande : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Risultato FP1 – Risultato FP2 Programma completo e palinsesto tv – Classifica del Mondiale 10.48 Ricordiamo che al termine di questa superpole bisognerà attendere come di consueto poco più di un paio d’ore prima di fare sul serio per davvero con la partenza di gara-1 alle 14:00 10.45 Quindici minuti al via! 10.43 grande forma mostrata ...