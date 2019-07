Stromboli | la grande eruzione del 1930 | l’evento più violento e distruttivo della sua

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) L’dell’11 settembre delrisultapiùnella storia registrata dell’attività del vulcano, che da ieri pomeriggio tiene tutti con il fiato sospeso dopo le violente esplosioni che hanno ucciso una persona e costretto i turisti ad abbandonare l’isola in fretta e furia e in preda al panico. Nel, non ci fu un apparente segnale di quanto stava per avvenire, ad eccezione di maggiori emissioni di cenere meno di due ore prima dell’attività altamente esplosiva. Durante i mesi precedenti, l’attività era invece stata normale. L’durò meno di un giorno e causò considerevoli danni e diverse vittime: 6 persone persero la vita e 22 rimasero ferite. La fase di attività eccezionalmente intensa iniziò con una serie di potenti emissioni di cenere alle 08:10 che causarono leggere ricadute di cenere nella parte sudoccidentale dell’isola. ...

