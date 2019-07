Stromboli | ieri l’eruzione tra le più violente degli ultimi 35 anni | le immagini

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019), isola dell’arcipelago delle Eolie,pomeriggio ha vissuto una delle eruzioni più35, che ha causato una vittima e un ferito. Giàsera i parametri registrati dall’INGV sono rientrati, ma sull’isola sono ancora in azione i Vigili del fuoco e i canadair impegnati a domare glifocolai provocati dai lapilli emessi dal cratere del vulcano. Piccole scosse di terremoto sono state registrate a seguito dell’eruzione ma non si sono registrati da persone o cose. L’isola è ricoperta da detriti, pomice nera e polvere lavica. La zona più colpita è Ginostra, compresa Punta dei Corvi, dove era stato trovato nel pomeriggio il cadavere del 35enne di Milazzo Massimo Imbesi, probabilmente rimasto intrappolato dalle fiamme e stordito dal fumo. “A Ginostra e in gran parte dell’isola è stata riallacciata la ...

