Stromboli | gli incendi divampano | tornano i Canadair

Lo Stromboli è "ancora in disequilibrio"Gli esperti valutano "allerta gialla" : L'isola è ora coperta da detriti e da uno strato di pomice nera a alto alcuni centimetri

Esplosione Stromboli - INGV : il vulcano “è sorvegliato speciale - allerta gialla” : “Lo Stromboli è ancora in disequilibrio“, i “tremori registrati nei condotti magmatici interni da ieri sera sono saliti su livelli alti” e la “Protezione civile nazionale ha elevato l’allerta a ‘giallo’” e per precauzione il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha disposto il divieto di escursioni: lo ha reso noto Eugenio Privitera direttore dell’Osservatorio etneo e dell’INGV di ...

Stromboli - ieri l’eruzione tra le più violente degli ultimi 35 anni : le immagini dall’alto [VIDEO] : Stromboli, isola dell’arcipelago delle Eolie, ieri pomeriggio ha vissuto una delle eruzioni più violente degli ultimi 35 anni, che ha causato una vittima e un ferito. Già ieri sera i parametri registrati dall’INGV sono rientrati, ma sull’isola sono ancora in azione i Vigili del fuoco e i canadair impegnati a domare gli ultimi focolai provocati dai lapilli emessi dal cratere del vulcano. Piccole scosse di terremoto sono state ...

Stromboli - il maggior pericolo delle eruzioni sono gli tsunami : 3 maremoti nel ‘300 - possibili effetti devastanti anche oggi : Lo Stromboli è un vulcano attivo e ne ha dato prova molte volte. Prima dell’eruzione di ieri, il vulcano si è “fatto sentire” in altre occasioni più o meno recenti. Sequenze esplosive si sono verificate lo scorso anno, il 24 aprile, il 7 e il 18 marzo. E nel corso del 2017, il 1 dicembre, il 1 novembre, il 23 ottobre e il 26 luglio. Ma quella di oggi sembra essere stata più violenta, tanto che gli esperti la paragonano a ...

