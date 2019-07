Sony come Nintendo per la next-gen | con PS5 si punterà allo sviluppo di software e grandi

eurogamer

(Di giovedì 4 luglio 2019) In un interessante articolo di Forbes si è parlato di-gen e delle possibili strategie che attueràcon l'arrivo dei nuovi hardware.Gli appassionati conoscono bene questo periodo: è la calma prima della tempesta. In questo momento stiamo giocando con PS4, Xbox One eSwitchse nulla fosse cambiato, ma l'anno prossimo l'industria dei videogiochi si prepara per la sua grande transizione. L'anno prossimo riceveremo nuove console accantostreaming di giochi.Ma mentre non ci saranno cambiamenti "drammatici" e improvvisi nel modo in cui le persone comprano hardware o, tutti nel settore sanno che il cambiamento sta arrivando. La combinazione di elementilo streaming e il cross-play cambierà il settore nel corso della prossima generazione. La generazione PS4 / Xbox One è stata più o menoal solito, in particolare al momento del lancio, ma ha posto le ...

FuriaDivina87 : Quindi, se per Forbes, Sony sarà la Nintendo della futura Next-Gen, ci dobbiamo aspettare roba come: Knack Maker, K… - cyberanimax : Secondo quanto riferisce Nikkei, oltre ad Apple anche molte altre aziende starebbero valutando di ridurre la produz… - abicanbox : Non sarei stato d'accordo con Trump se non avessi studiato #diritto tributario, come la materia insegna, sulle… -