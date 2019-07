ilfogliettone

(Di giovedì 4 luglio 2019) Ilil 50% delle intenzioni di voto e si assesta al 50,02% con un guadagno di 0,3 punti percentuali secondo la supermedia della settimana. In riferimento alle coalizioni presentatesi alle politiche del 4 marzo 2018, illo 0,7% e si posiziona al 25,6%. In calo anche M5s, al 17,7% (-0,2%). Flette anche LeU che sta all'1,7 (-0,2%) mentre le altre liste insieme totalizzano il 4,8% (+0,8%). La Lega raccoglie il 35,6% dei consensi (-0,1%) , il Pd il 22,7% (-0,8%), M5s il 17,7% (-0,2%), Forza Italia il 7,8% (+0,3), Fratelli d'Italia il 6,7% (stazionario rispetto alla settimana prente), +Europa il 3,0% (+0,2%), i Verdi il 2,3% (+0,5), La Sinistra l'1,7% (-0,2%). Con riferimento agli schieramenti in Parlamento, la maggioranza di governo gode del 53,3% dei consensi (-0,2%), l'opposizione discivola al 27,3% (-0,9%) e l'opposizione di ...

ilfogliettone : Sondaggi: centrodestra sfonda il 50%, centrosinistra cede - - valemikira : RT @ferroice40: Rullo compressore di nome Salvini, Lega inarrestabile. Sondaggi, attenti a questi numeri: centrodestra record - tateo_annarita : ++ RULLO COMPRESSORE DI NOME SALVINI, LEGA INARRESTABILE ++ -