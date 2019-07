Smartphone per scattare foto | i migliori da comprare

LG G8s ThinQ - lo Smartphone top di gamma con idee innovative da perfezionare : LG G8s ThinQ è il nuovo smartphone di fascia alta di LG, che arriva in commercio in Italia con un prezzo a listino di 769,90 euro. In cambio offre uno schermo OLED da 6,21 pollici, da una tripla fotocamera posteriore, una configurazione che comprende il processore Snapdragon 855, 6 Gigabyte di memoria RAM e uno spazio di archiviazione di 64 o 128 Gigabyte a seconda dell’allestimento. I punti di forza emersi durante le prove sono ...

Smartphone - 5G - reti : cosa cambia per Huawei dopo il dietrofront di Trump : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e l’omologo cinese, Xi Jinping, al vertice G20 di Osaka (foto Sheng Jiapeng/China News Service/Vcg via Getty Images) Il disgelo tra Stati Uniti e Cina al vertice G20 di Osaka arride al Dragone e alle sue aziende. Washington fa marcia indietro sul round di nuove sanzioni commerciali contro Pechino – valore 300 miliardi di dollari – e sospende dopo un mese il bando su Huawei, il campione cinese ...

Cambiate Smartphone più volte all’anno? Per voi c’è Smartphone Reload di Wind : Scatta da oggi una novità interessante per i clienti Wind a cui piace cambiare spesso Smartphone o dormire sonni tranquilli L'articolo Cambiate Smartphone più volte all’anno? Per voi c’è Smartphone Reload di Wind proviene da TuttoAndroid.

Pokémon : in arrivo le cover per Smartphone dedicate a tutti e 151 i personaggi della prima generazione : Dopo che la sua ultima collezione di case per smartphone dedicata ai Pokémon è andata in sold out in sole 72 ore, Casetify è pronta per spedire una seconda ondata di prodotti dedicati sempre ai simpaticissimi mostriciattoli.Come riporta Polygon questa collezione vede la rappresentazione di tutti e 151 i Pokémon di prima generazione, da Bulbasaur a Mew.Ciascun Pokémon della regione di Kanto ha il proprio design, completo di numero Pokédex, ...

Aggiornamento di luglio per Smartphone Huawei : il bollettino con i dettagli : Huawei si è guadagnata la fama di produttore molto attento alla sicurezza dei propri dispositivi: non poteva mancare all'appello la patch di sicurezza di luglio 2019, di cui l'OEM ha appena diffuso i dettagli attraverso il portale consumer della divisione italiana. Il bollettino ci rivela di diversi interventi apportati per accrescere il livello di protezione dei relativi terminali. In particolare, sono 6 le vulnerabilità gravi corrette e 13 ...

Il caldo non ferma le offerte imperdibili sugli Smartphone Android : Tornano puntuali le offerte degli imperdibili di eBay, che questa settimana si concentrano sugli smartphone Android. Andiamo a scoprire i migliori sconti disponibili sul sito con spedizione rapida e gratuita. L'articolo Il caldo non ferma le offerte imperdibili sugli smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Emis Killa : “‘Ste foto - ‘sti Smartphone vi hanno dato alla testa”. E a FQMagazine : “L’Italia ha bisogno dei sottotitoli in italiano per ogni cosa che viene detta” : O si ama o si odia. Emis Killa è uno dei rapper più importanti della scena musicale italiana, ma è anche produttore e conduttore televisivo. Senza peli sulla lingua e dotato di un’ironia pungente, spesso Emiliano Giambelli (è il suo vero nome) si scatena sui social per provocare chi lo legge. Provocazione volontaria o involontaria? Poco importa. Fatto sta che, forte di oltre 3 milioni di seguaci sui social e con alle spalle 25 ...

Ecco le novità delle patch di luglio per gli Smartphone Huawei e HONOR : Huawei ha rilasciato le proprie patch di sicurezza datate luglio 2019, contenenti le correzioni per numerose vulnerabilità, alcune delle quali considerate critiche. L'articolo Ecco le novità delle patch di luglio per gli smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

Le spedizioni di Smartphone 5G potrebbero superare quelle dei 4G nel 2023 : Secondo gli analisti di Canalys, le spedizioni degli smartphone 5G supereranno numericamente quelle dei "classici" 4G nel 2023. L'articolo Le spedizioni di smartphone 5G potrebbero superare quelle dei 4G nel 2023 proviene da TuttoAndroid.

Vodafone lancia nuove promozioni per Smartphone da 2 - 99 Euro al mese senza anticipo : Vodafone offre ad alcuni clienti la possibilità di portarsi a casa un nuovo smartphone a rate e senza versare alcun anticipo: scopriamo quali smartphone sono inclusi e a che prezzo. L'articolo Vodafone lancia nuove promozioni per smartphone da 2,99 Euro al mese senza anticipo proviene da TuttoAndroid.

Pennette SanDisk - le soluzioni per il backup di Smartphone e tablet in vista dell’estate : Pennette SanDisk, le soluzioni per il backup di smartphone e tablet in vista dell'estatePennette SanDisk, le soluzioni per il backup di smartphone e tablet in vista dell'estatePennette SanDisk, le soluzioni per il backup di smartphone e tablet in vista dell'estatePennette SanDisk, le soluzioni per il backup di smartphone e tablet in vista dell'estatePennette SanDisk, le soluzioni per il backup di smartphone e tablet in vista dell'estatePennette ...

Sony Xperia 1 - uno Smartphone diverso : Era diverso tempo che Sony non riusciva più a sorprendere con i suoi smartphone, non tanto per la qualità, sempre piuttosto elevata, ma per l’originalità. Con Xperia 1 l’azienda del sol levante torna a distinguersi tra i produttori di telefonia con un flagship degno di nota. A rendere interessante il nuovo smartphone è un buon connubio tra caratteristiche tecniche evolute e un design fuori dal coro. L’elemento distintivo e punto di forza di ...

Huawei annuncia la strategia 1+8+N per l’era 5G - con lo Smartphone al centro di tutto : Huawei annuncia la strategia chiamata 1+8+N dedicata all'IoT, che si baserà fortemente sulle reti 5G e avrà lo smartphone come centro di controllo. L'articolo Huawei annuncia la strategia 1+8+N per l’era 5G, con lo smartphone al centro di tutto proviene da tuttoAndroid.

Vodafone comunica i prezzi per Galaxy S10 5G mentre TIM rivede il listino di Smartphone a rate : Annunciato insieme ai programmi di sviluppo per il 5G in Italia, Vodafone passa alla fase operativa e introduce a listino Samsung Galaxy S10 5G L'articolo Vodafone comunica i prezzi per Galaxy S10 5G mentre TIM rivede il listino di smartphone a rate proviene da TuttoAndroid.