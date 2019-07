Skoda Superb - In Italia con prezzi da 34 100 euro

quattroruote

(Di giovedì 4 luglio 2019) Laha diffuso i listinini dellain versione restyling, che sarà disponibile cona partire da 34.100. Le prevendite sono già aperte e le prime consegne sono previste per l'autunno sia per la berlina sia per la Wagon. Benzina e diesel da 120 e 272 CV. Ridisegnata per seguire l'evoluzione dello stile del marchio, laviene proposta nelle versioni benzina 1.5 TSI 150 CV e 2.0 TSI 272 CV e in quelle diesel 1.6 TDI 120 CV e 2.0 TDI 150 e 190 CV. Il cambio Dsg è offerto in tutte le versioni, ma il 1.5 TSI è l'unico che ha di serie il manuale. La trazione integrale è prevista come opzione per le sole versioni 2.0 TDI 190 CV, mentre è di serie per la 2.0 TSI. Non ci sono per il momento informazioni in merito allaiV con powertrain plug-in hybrid da 218 CV e circa 55 km di autonomia a zero emissioni, che sarà introdotta in un secondo ...

