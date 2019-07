Sicilia | 80 milioni per censire gli immobili Ma la Regione non può accedere alla banca

In Sicilia il polo Hilton per il turismo di lusso - 50 milioni e 190 assunzioni : A Ragusa nascerà un polo per il turismo di lusso. Un albergo diffuso a 5 stelle, un mega campo da golf, due ristoranti e un centro benessere sono i punti clou del progetto del mega centro di lusso di Ispica. La realizzazione del nuovo polo turistico ibleo sarà garantita da un maxi investimento concesso da Invitalia. Nasce così un nuovo polo per il turismo di lusso a Ragusa. Il progetto è stato messo nero su bianco da Invitalia e Ispica Srl con ...

Fondi Ue - spesi male o truffati : la Sicilia dovrà restituire a Bruxelles 380 milioni : La Sicilia ridotta in mutande “brucia” la bellezza di 380 milioni di euro. Fondi europei spesi male, in modo irregolare o tramite delle vere e proprie truffe. E così, la Regione – che è stata dipinta a tinte scurissime dalla Banca d’Italia pochi giorni fa – dovrà restituire quella montagna di finanziamenti. E adesso il governatore Siciliano Nello Musumeci tuona: “Chi ha sbagliato deve pagare”. E certamente qualcuno che ha sbagliato ...

Consulenti senza qualifiche e ingiustificate spese - Sicilia perde 380 milioni di fondi Ue : La Sicilia perde 380 milioni di fondi europei per cattiva gestione dei fondi stessi. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha respinto il ricorso dell'Italia contro il 'taglio' di 380 milioni di euro per la Sicilia per gravi carenze nella gestione e nei controlli. Nell'agosto del 2000 la Commissione aveva approvato un Por (programma operativo per la Regione Sicilia 2000-2006) che prevedeva una ...

Ue : la Corte respinge il ricorso dell'Italia - la Sicilia perde 380 milioni di fondi europei : Roberto Chifari I giudici del Lussemburgo hanno osservato come sia innegabile l’esistenza di errori nella spesa, imputabili a insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo del Piano operativo regionale La Sicilia perde 380 milioni di fondi europei per cattiva gestione nella spesa dei fondi stessi. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha respinto il ricorso dell'Italia contro il taglio ...

Gdf : in Sicilia confiscati beni per quasi 227 milioni : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - La confisca definitiva di aziende, beni, disponibilità finanziare e quote societarie per un totale di 226,7 milioni e il sequestro per oltre 439 milioni. E' il risultato dell'azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità nell'economia legale messa in atto da

Gdf : Sicilia - scoperti 159 milioni di frodi alla pubblica amministrazione : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - Ammontano a 159 milioni di euro le frodi scoperte dalla Guardia di finanza nei confronti della pubblica amministrazione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e il 31 maggio 2019. In tutto sono stati 1.016 gli interventi ispettivi sulla regolarità degli incentivi e

Autostrade e Strade Statali si rifanno il look in Sicilia - stanziati oltre 60 milioni : In arrivo 60 milioni di euro per realizzare interventi di manutenzione programmata della pavimentazione delle AutoStrade e delle Strade Statali della Sicilia. Lo rende noto l’Anas dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle gare d’appalto. Gli appalti fanno parte della nuova tranche del piano #bastabuche composto da 76 bandi, che riguarda l’intero territorio nazionale per un ammontare complessivo di 380 milioni di ...

Sicilia - antincendio : 25 milioni per il parco automezzi del corpo forestale : Contrasto all’emergenza incendi: il governo Musumeci programma il rinnovo del parco automezzi in dotazione al corpo forestale della Regione, che necessita di un suo potenziamento oltre che della sostituzione di quelli più vecchi. E’ stata infatti approvata, su proposta dell’assessore al Territorio Toto Cordaro, una delibera di giunta che prevede l’impiego di 25 milioni di euro da destinare all’acquisto di nuovi mezzi per il servizio di ...

Mafia : Le mani dei boss sui parchi Siciliani - dodici arresti e sequestri per 7 milioni euro : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Le mani dei boss sui parchi siciliani che gestivano centinaia di migliaia di euro di fondi comunitari. I finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Caltanissetta, in collaborazione con lo Scico, il Servizio Centrale Investigazioni sulla Criminal

Europee 2019 - oltre 2 milioni di voti per Salvini : è il più votato anche in Sicilia. Berlusconi eletto con 527mila preferenze : oltre 2 milioni di voti per Matteo Salvini, il più votato nel Nord Ovest, ma anche in Sicilia. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi torna a sedere in Parlamento dopo la decadenza, ma questa volta a Bruxelles grazie a 527mila preferenze. Tra i più votati del Pd c’è l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia (oltre 260mila preferenze), il medico di Lampedusa Pietro Bartolo (115.579 voti). Tra i 5 stelle l’europarlamentare ...