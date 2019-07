Sequestrati allevamenti di bufale nel casertano | gravi carenze igieniche e inquinamento

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) Un’azienda zootecnica della Provincia di Caserta è stata sottoposta a sequestro sanitario dal NAS di Caserta pere per la presenza di capi sprovvisti di marchi auricolari. Il provvedimento ha interessato 344 capi bufalini e 2 bovini per un valore complessivo di oltre 1milione di euro. Il titolare, un34enne, è stato segnalato alle Autorità amministrative e sanitarie. E sempre nei giorni scorsi i Carabinieri della Forestale di Marcianise (CE), unitamente ai militari delle limitrofe Stazioni Carabinieri Forestale di Pietramelara e di Roccamonfina, hanno dato esecuzione all’Ordinanza di sequestro preventivo relativo a tre aziende zootecniche, ubicate nel comune di San Tammaro (CE), con nomina ed immissione nel possesso delle stesse ad un Amministratore Giudiziario, emessa, su richiesta della Procura della Repubblica, dal GIP presso il Tribunale di Santa ...

