Sea Watch | Fratoianni | Lo speronamento? Colpa della Gdf che si è frapposta

Sea Watch - Luttwak contro Carola Rackete : 'E' sicuramente d'accordo con i trafficanti' : Il caso Sea Watch è ancora al centro dei dibattiti che si occupano di politica. Il comportamento di Carola Rackete divide l'opinione pubblica. In molti la incensano perché si è resa protagonista di un'azione rischiosa per salvare i migranti, noncurante di quelle che sarebbero potute essere le conseguenze a livello personale. C'è chi invece ritiene che il suo comportamento abbia violato in maniera incontrovertibile la legge e pertanto vada ...

Sea Watch - Morgan difende Salvini : 'Non rompiamogli i co...' : Il caso Sea Watch come è noto ha animato in maniera particolare il dibattito politico, andando a coinvolgere anche personalità che non hanno specifica attinenza con il mondo dei partiti. Tanti artisti si sono espressi e, tra questi, nelle ultime ore si è inserito Morgan. Marco Castoldi (questo il suo vero nome) ha espresso concetti che, in un certo senso, sembrano invitare alla pazienza rispetto a quella che potrebbe essere l'intenzione del ...

Sea Watch - Carola Rackete e la gip Vella hanno abrogato il decreto sicurezza di Salvini : la "scriminante" : La gip di Agrigento Alessandra Vella e Carola Rackete, insieme, hanno di fatto "abrogato" il decreto sicurezza di Matteo Salvini. La decisione di non convalidare l'arresto della 31enne capitana tedesca della Sea Watch, accusata di resistenza a nave da guerra per aver speronato una motovedetta della

Sea Watch 3 : Anm su Salvini “alimenta clima d’odio attaccando magistrati” : Sea Watch 3: Anm su Salvini “alimenta clima d’odio attaccando magistrati” È scontro aperto tra la magistratura e il ministro dell’Interno. La decisione del gip di Agrigento di non convalidare l’arresto di Carola Rackete ha mandato Salvini su tutte le furie, riservando una serie di invettive alla magistratura e al sistema giudiziario italiano. L’inquilino del Viminale ha voluto rimarcare l’importanza di una riforma ...

Sea Watch - l'ex pm stronca Matteo Salvini : "Studi da magistrato e poi faccia il concorso" : "È superiore ad ogni immaginazione la violenza e volgarità di alcuni commenti alla decisione del Gip di Agrigento e davvero profondo è il disgusto che provocano. Ovviamente non è in gioco il dissenso verso il contenuto della decisione - che può anche essere opinabile - ma piuttosto la grave sollecit

Caso Sea Watch - Matteo Salvini : “Italia sta coi finanzieri - non coi delinquenti” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini torna ancora una volta sul Caso Sea Watch e ribadisce la sua vicinanza ai finanzieri, la cui incolumità sarebbe stata messa a rischio dalla manovra della capitana Carola Rackete. Che viene difesa anche dall'ex ministro Marco Minniti: “Ha fatto quello che doveva”.Continua a leggere

Sea Watch - Carlo Nordio : "Carola Rackete come i clandestini. Perché è ancora in Italia" : "Sea Watch, il naufragio della legge". E' titolato così l'editoriale di Carlo Nordio pubblicato su Il Messaggero. L'ex magistrato entra nel merito della vicenda di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch. "Il fenomeno dell'immigrazione irregolare è troppo complesso per lasciarne la gestione alla

Le fake news su Carola Rackete e Sea Watch 3 non accennano a placarsi : Dopo che qualche giorno fa avevamo raccolto 6 fake news di grande fortuna online a tema Carola Rackete, in rete e in particolare sui social network sono continuate le discussioni sulla capitana della Sea Watch 3, soprattutto dopo la decisione del giudice per le indagini preliminari di non convalidare il suo arresto. Una lunga serie di questioni ancora al centro del dibattito politico non merita di essere discussa all’interno del calderone ...

Sea Watch - Matteo Salvini e la nuova ipotesi di reato : "Cosa rischia". Il Pd vuole processarlo per questa foto : Rischia un'indagine, Matteo Salvini, e la colpa è aver pubblicato su Facebook una foto in compagnia di alcune agenti di polizia. Ad assicurarlo è Carmelo Miceli, deputato del Pd, che in una nota accusa il leader della Lega e vicepremier: "Ancora una volta Salvini usa le forze dell'ordine per propaga

Sea Watch - Morgan difende Salvini : "Non rompetegli i c..." : Gianni Carotenuto Tra i volti noti a commentare la vicenda della nave Sea Watch 3 c'è anche Morgan. Il cantante difende Matteo Salvini: "Lasciamolo lavorare. È stato eletto dal popolo, ha un mandato e segue la sua logica governativa" Continua a essere al centro dell'attenzione mediatica la vicenda della nave Sea Watch 3. Tra i volti noti che hanno voluto esprimere la propria opinione su quanto accaduto c'è anche Morgan. Il cantante - ...

Sea Watch - Matteo Salvini contro "Carola Rackete delinquente" : il messaggio per i finanzieri di Lampedusa : "Il popolo sta con voi!". Matteo Salvini risponde idealmente al finanziere di Lampedusa che contestava la decisione del Gip di Agrigento di lasciare in libertà Carola Rackete, la capitana della Sea Watch che durante lo sbarco di sabato notte non solo ha forzato il blocco della GdF ma pure speronato

Sea Watch - Matteo Salvini affonda Luca Casarini. La voce : "Così colpirà Mediterranea e le ong italiane" : Tolleranza zero anche con le "Sea Watch italiane". Sono Luca Casarini e la ong Mediterranea Saving Humans, secondo il Corriere della Sera, il prossimo obiettivo di Matteo Salvini. Il piano del Viminale, spiega Fiorenza Sarzanini, è quello di "togliere le navi per il soccorso dei migranti anche alle

Sondaggi elettorali Eumetra : il caso Sea Watch traina la Lega : Sondaggi elettorali Eumetra: il caso Sea Watch traina la Lega Matteo Salvini può ringraziare Carola Rackete. La vicenda Sea Watch porta in dote 500 mila voti in più per la Lega secondo l’ultimo Sondaggio Eumetra realizzato per Affaritaliani.it tra fine giugno e inizio luglio. Stando alla rilevazione, rispetto alle elezioni europee, il Carroccio guadagna più di tre punti raggiungendo quota 37,5%, uno dei valori più alti di sempre per il ...

Sea WATCH/ Se la sicurezza migratoria dell'Ue passa dall'Africa : Il dibattito sulla Sea WATCH costringe ancora una volta a ripensare alla politica migratoria. Che la soluzione ai problemi del Mediterraneo fosse in Africa?