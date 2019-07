Sea of Thieves | annunciato il lancio di Black Powder Stashes

eurogamer

(Di giovedì 4 luglio 2019) Sea ofriceverà presto un aggiornamento. Come riporta Polygon infatti, è stata annunciata la data didella prossima avventura del gioco, nominata. La data indicata per ilè il 17 luglio 2019, per cui segnatevi la data sul calendario qualora steste cercando qualcosa da fare per i sette mari.Simile a Reaper's Run delle mercenary adventure, si tratta di una serie di viaggi che il giocatore dovrà compiere e non mancheranno obbiettivi e compiti da svolgere, così come ricompense uniche. In questa nuova avventura per il gioco potremmo anche conoscere le famigerate nuove "dinamiche sociali", per quanto non si sa ancora bene di cosa si tratti.Leggi altro...

