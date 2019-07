Scuola | ipotesi concorso direttori Dsga riservato agli assistenti amministrativi Ata

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Arriva l'di undedicato per permettereAta che abbiano lavorato per almeno due anni nella direzione dei servizi generali eddi ottenere definitivamente il titolo di. E' il quotidiano specializzato Italia Oggi ad anticipare leallo studio del Ministero dell'Istruzione: l'obiettivo è quello di contemperare gli interessi del personale Ata impiegato nella mansione con quelli di chi sia risultato vincitore delistituito nel 2017. Inoltre, si procederebbe a coprire i 2.400 posti vacanti e gli altri posti che si libereranno, nel prossimo anno scolastico, per effetto del personale che andrà in pensione. L'delrientra nell'accordo che è stato sottoscritto dal Miur con i sindacati tre mesi fa. Il quotidiano dà notizia di ulteriori incontri avvenuti anche a fine giugno che avallano la ...

