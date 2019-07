huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019)dell’autonomia e deisociali: è in corso di esecuzione di una serie di misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta su incidenti avvenuti nel settembre del 2017 in occasione del vertice del G7 alla Reggia di Venaria. L’operazione è coordinata dalle autorità giudiziaria piemontese ed è svolta in collaborazione con le Digos delle questure di Roma, Firenze, Modena, Bari e Venezia.

rep_torino : Torino, blitz della Polizia per gli scontri al G7 di Venaria [news aggiornata alle 07:30] - Max_Deidda : RT @HuffPostItalia: Scontri al G7 di Torino, blitz della polizia negli ambienti dell’autonomia e dei centri sociali - HuffPostItalia : Scontri al G7 di Torino, blitz della polizia negli ambienti dell’autonomia e dei centri sociali -