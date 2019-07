Savino | M5S e PD non sono in grado di risolvere emergenza rifiuti

romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Roma – “Il M5S che amministra Roma e il Pd che amministra la Regione Lazio si scambiano accuse reciproche su chi e’ piu’ incapace dell’altro al’nella capitale. Il Governo Berlusconi impiego’ appena 58 giorni perl’a Napoli che era molto più drammatica di quella di Roma oggi e si protraeva da molto piu’ tempo. C’e’ chi e’ capace di governare ei problemi dei cittadini, come Silvio Berlusconi, e chi invece e’ capace solo di fare polemiche e scaricare sugli altri le proprie responsabilita’, come M5S e Pd. Gli elettori hanno spesso la memoria corta ma credo che questa volta la puzza della spazzatura in strada a Roma se la ricorderanno per anni”. Lo afferma la deputata di Forza Italia, Elvira. L'articolo: M5S e PD non...

